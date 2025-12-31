Ancón: Extorsionadores detonan artefacto explosivo en mini market tras amenazar a los dueños

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Momentos de miedo se vivieron en Ancón cuando extorsionadores lanzaron un explosivo contra un mini market, provocando pánico entre clientes y trabajadores. El ataque fue captado por cámaras y se dio luego de amenazas contra el negocio.

Así fue el ataque contra el mini market

Todo pasó en cuestión de minutos y quedó registrado. Las cámaras de seguridad del mini market de Ancón, ubicado en la avenida José Paredes Roncal, muestran cómo llegan dos sujetos en un vehículo menor.

Uno de ellos baja, camina directo a la puerta del local, enciende el artefacto explosivo y lo lanza sin decir una palabra. Luego, ambos se dan a la fuga con dirección a la calle Julio César Tello.

La detonación fue fuerte. El estallido generó una densa humareda que no solo cubrió el frontis del negocio, sino que se expandió hasta un grifo ubicado justo al frente. Clientes y trabajadores salieron despavoridos, sin entender qué estaba pasando.

Un trabajador del grifo contó lo que vivieron esos segundos de miedo: "He escuchado un explosivo bien fuerte... todo el grifo se llenó de humo, fue bastante fuerte (la detonación)".

El trabajador del grifo, quien prefirió no dar su nombre por seguridad, señaló que es la primera vez que ocurre un ataque de este tipo en la zona; sin embargo, advirtió que otros negocios vienen siendo víctimas de extorsión.

Tras el atentado, el mini market permanece cerrado y sus dueños han evitado declarar públicamente. En la zona, el temor es evidente. Los vecinos señalan que la presencia policial y de serenazgo es mínima.

Amenazas previas y denuncia en comisaría

Horas antes del atentado, los dueños del mini market ya venían recibiendo amenazas por WhatsApp. Desde la mañana del martes 30 de diciembre, sujetos les exigían un monto elevado de dinero para dejarlos trabajar "tranquilos".

Ante esta situación, los propietarios acudieron a la comisaría de Ancón para presentar la denuncia. Sin embargo, pese a ello, el ataque se concretó.

La PNP activó un plan cerco en el sector, pero hasta el cierre de esta nota no se ha logrado capturar a los responsables. Las investigaciones continúan y las cámaras de seguridad del negocio serán claves para identificar a esta banda criminal.

El atentado con artefacto explosivo contra un mini market en Ancón confirma el accionar violento de extorsionadores que ya habían amenazado a los dueños del negocio. La Policía continúa investigando y analiza las cámaras de seguridad.