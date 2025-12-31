VES: Extorsionadores atacan a balazos a conductor de combi y dejan mensaje extorsivo

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La violencia ligada a la extorsión en el transporte público volvió a golpear. Esta vez, extorsionadores atacaron a balazos una combi de Etecsa, que cubre la ruta de Villa El Salvador a Surquillo, dejando un mensaje extorsivo para la empresa y aumentando el temor entre los conductores.

Atacan a balazos a conductor de combi

El hecho se registró en la avenida María Reiche, cuando el conductor de una combi de la empresa Etecsa se dirigía a un grifo para abastecer de combustible a su unidad.

La violencia ligada a la extorsión en el transporte público volvió a golpear. Esta vez, extorsionadores atacaron a balazos una combi de Etecsa, que cubre la ruta de Villa El Salvador a Surquillo, dejando un mensaje extorsivo para la empresa.



Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y se colocaron exactamente a la altura del asiento del conductor.

En ese momento, uno de los delincuentes realizó un disparo directo contra la combi y, antes de huir, lanzó una bolsa hacia el interior del vehículo.

Dentro había una nota amenazante y cuatro casquillos de bala, mensaje que, según la víctima, iba dirigido directamente a los gerentes de la empresa de transportes.

Pese al violento ataque, el conductor y su hermano, quien lo acompañaba, salieron ilesos, algo que ambos calificaron como un milagro.

"Yo no trabajo en la noche, solamente me estaba yendo al grifo a echar combustible. Una moto lineal se me acerca al lado donde conduzco, me botaron una bolsa con la notificación y cuatro balas. Me dijeron que se lo entregue a la empresa. Luego el copiloto sacó el fierro y disparó", relató el chofer.

Amenazas previas y banda identificada

De acuerdo con una transportista de la misma línea, este no sería un hecho aislado. Denunció que desde el 24 de diciembre la empresa viene recibiendo amenazas extorsivas por parte de una banda criminal identificada como "Seguridad del Sur".

"Desde el día 24 nos comunicaron en el grupo que había llegado una amenaza extorsiva de los 'Seguridad del Sur'. Se le avisó a la empresa, pero se hizo caso omiso. Hoy han vuelto a amenazar a otro chofer y le han metido un balazo como amenaza", señaló.

La ciudadana también expresó su indignación y temor por la falta de seguridad, asegurando que los transportistas siguen siendo blanco de cobros ilegales. "Yo soy una madre de familia y quiero llegar viva a mi casa", agregó.

Cobros diarios y miedo constante

La denunciante reveló además que conductores de empresas informales que operan en la zona estarían pagando cupos diarios de entre 5 y 10 soles a distintas bandas criminales para poder trabajar sin ser atacados.

Las autoridades indicaron que las cámaras de seguridad serán claves para identificar a los responsables, quienes lograron huir con rumbo desconocido.

El ataque a balazos contra una combi de Etecsa, que dejó un mensaje extorsivo y expuso al conductor, vuelve a mostrar el avance de la extorsión en el transporte público.