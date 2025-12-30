SMP: Empresa Translicsa paraliza sus servicios luego que extorsionadores dejaran granada en bus

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró la noche de este último lunes 29 de diciembre en San Martín de Porres. Esta vez, extorsionadores dejaron una granada a bordo de una de las unidades de la empresa Translicsa como amenaza por el cobro de cupos.

Extorsionadores dejan granda en bus de la empresa Translicsa

De acuerdo a la información recabada por Exitosa, uno de los buses de esta compañía salía desde su patio de maniobras en la zona conocida como Pan de Azúcar con dos pasajeros a bordo sobre las 10 de la noche. En ese momento, dos sujetos a bordo de una moto lineal hicieron su aparición lanzando una granada por la ventana.

Afortunadamente, el bus de la empresa que cubre la ruta de San Martín de Porres hasta La Victoria, no sufrió daños ya que el artefacto explosivo no logró detonar ocasionando un gran susto en los ocupantes.

De inmediato, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú acudieron para atender la emergencia y confirmar que el seguro de esta granada había sido quitado, pero por suerte la misma no explosionó.

Exitosa pudo conocer que esta es la cuarta vez que organizaciones criminales atentan contras las unidades de la empresa Translicsa exigiendo el pago de cupos para no atentar contra sus vidas. Por ejemplo, en octubre pasado una de las unidades recibió 7 balazos, mientras que en abril uno de los choferes recibió disparos en su pierna por parte de delincuentes.

Paralizan operaciones por seguridad

Dos unidades de Los Halcones se hicieron presentes en el lugar para iniciar con las diligencias de rigor. De momento, los conductores de la mencionada empresa decidieron no salir a trabajar tras este nuevo atentado hasta que las autoridades puedan darle las garantías de seguridad necesarias.

En esa misma línea, el ataque se da pese a que ya pagan a una mafia criminal entre 3 a 5 soles por cada bus desde hace algunos meses. Los choferes se negaron a declarar a la prensa, mientras que la unidad afectada se encuentra en los exteriores de la comisaría de Pro.

En resumen, sujetos a bordo de una moto lineal arrojaron una granada contra un bus de la empresa de transporte público Translicsa en San Martín de Porres. Afortunadamente, el explosivo no detonó, pero pese a ello los conductores paralizaron sus operaciones por temar a un nuevo ataque.