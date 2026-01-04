PNP captura a tres menores vinculados a la banda criminal "Los Tovares" por sicariato y tráfico de drogas

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres menores de edad vinculados a la organización criminal conocida como "Los Tovares", dedicada al sicariato, tráfico de drogas, extorsión y cobro de cupos a mototaxistas.

La operación se realizó la noche del sábado 3 de enero, en el jirón Las Gencianas 643, a la altura del paradero 15 de Las Flores, en San Juan de Lurigancho.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, a través del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO), liderado por el coronel Luis Cayo Natteri, quien confirmó la intervención y desarticulación de los sospechosos.

Objetos decomisados tras la intervención.

Delincuencia desde temprana edad

Los adolescentes fueron identificados por sus iniciales: A.R.C.J. (17 años), conocido como 'Ángel'; D.F.C.A. (16 años), llamado 'Daniel'; e I.H.C.J. (14 años), conocida como 'Ivana', hermana del mayor del mayor de los detenidos. Según la PNP, todos formarían parte de la organización liderada por alias "Caique".

Asimismo, los menores retenidos estarían implicados en dos homicidios ocurridos a inicios de diciembre de 2025:

El asesinato del ciudadano venezolano Raynaldo David Boscan Villarreal , ocurrido la madrugada del 2 de diciembre , atribuido al detenido de 17 años junto a otro sujeto conocido como 'Maykel'.

, ocurrido la madrugada del , atribuido al detenido de 17 años junto a otro sujeto conocido como 'Maykel'. El homicidio de Álvaro José Carranza Guevara, el 7 de diciembre, perpetrado por el adolescente de 16 años, mientras el mayor grababa los hechos.

De acuerdo con las investigaciones, los crímenes se cometieron como parte de una disputa territorial por el control de la venta de drogas, enfrentando a "Los Tovares" con otra red mafiosa dirigida por el "Cholo Percy".

Confesiones y evidencia

Durante los interrogatorios preliminares, los detenidos confesaron haber recibido S/ 1000, un arma y una motocicleta para ejecutar los ataques y huir de la escena. Una cámara de seguridad registró el homicidio del 7 de diciembre, mostrando cómo uno de los adolescentes disparó cuatro veces contra su víctima, hiriéndola antes de escapar.

Momento del ataque del 7 de diciembre

En la intervención se decomisó un revólver, 20 municiones de calibres 9 mm y 3.80, 280 envoltorios con pasta básica de cocaína (PBC), 15 bolsas con Tusi (droga sintética), dos bolsas con clorhidrato de cocaína y tres celulares, que serán periciados para determinar la extensión de la organización criminal.

Los tres menores afrontan ahora cinco cargos relacionados con sicariato, tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal. La captura representa un golpe significativo contra "Los Tovares", aunque la red aún mantendrían presencia en San Juan de Lurigancho y otras zonas de Lima.