VMT: PNP decomisa cerca de 1000 envoltorios de PBC tras operativo de control territorial

30/12/2025

Continúan los operativos de control territorial alrededor de la capital. Esta vez, la Policía Nacional del Perú (PNP) decomisó cerca de 1000 envoltorios de PBC tras diversos operativos en el distrito de Villa María del Triunfo.

Durante la intervención policial, se capturaron a diversos operadores de la microcomercialización de droga y otros dedicados al robo de autopartes de vehículos.

Operativo en VMT contra la microcomercialización de droga

En el marco del estado de emergencia en Lima, la Policía Nacional realizó un operativo nocturno de control territorial en el distrito de Villa María del Triunfo con el fin de luchar en contra del crimen.

El despliegue policial contó con la participación de diversas unidades especializadas de la PNP, así como con el personal de serenazgo municipal y el apoyo del Ejército del Perú. El operativo se centró en supervisar la efectividad de los operativos policiales en el sur de Lima.

Detenidos en flagrancia vinculados a la microcomercialización de droga

El reciente operativo tuvo como resultado la detención en flagrancia de Miguel Ángel Vera Paredes en el pueblo joven Villa Limatambo en la zona de San Gabriel.

A este hombre se le intervino con 756 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) al interior de su vivienda. Este sujeto fue trasladado hacia la comisaría de la jurisdicción en donde es investigado por la presuntas comisión del delito contra la salud pública por tráfico ilícito de drogas.

Por otro lado, en Tablada de Lurín se realizó la captura de Joel Montalván Chávez y de José Castañeda. A ambos detenidos se les incautó 350 envoltorios de PBC

Ladrones de vehículos fueron detenidos

Personal de la división de inteligencia de la PNP recuperó una mototaxi robada en la avenida Pachacútec que fue ubicada en una cochera en Tablada de Lurín tras haber sido sustraída.

El agraviado denunció que tras el asalto recibió llamadas extorsivas donde le exigían el pago de 7000 soles y no sentar una denuncia para que pueda recuperar su unidad.

La PNP logró la detención de Juan Daniel Abad Cayudo (24) y John Trujillo Bustillos (23), presuntos autores del robo. Estos detenidos están inmersos en delitos contra el patrimonio, robo agravado y extorsión.

Tras los operativos policiales realizados en Villa María del Triunfo, la PNP logró la detención de tres sujetos inmersos en la microcomercialización de droga y dos involucrados en el delito de extorsión tras el robo de una mototaxi. El operativo se realizó en el marco del estado de emergencia.