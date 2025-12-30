Carabayllo: Presuntos extorsionadores provocan incendio en empresa textil tras negarse a pago de cupo

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La madrugada del 30 de diciembre se volvió caótica en Carabayllo cuando presuntos extorsionadores ingresaron a una empresa de textiles para niños y bebés y provocaron un incendio luego de que los dueños se negaran a pagar el cupo extorsivo.

Presuntos extorsionadores provocan incendio

El hecho ocurrió al rededor de la 1:59 a.m., cuando sujetos desconocidos llegaron por la intersección de las avenidas Condorcanqui y Juan Valer.

🔴🔵La madrugada del 30 de diciembre se volvió caótica en Carabayllo cuando presuntos extorsionadores ingresaron a una empresa de textiles para niños y provocaron un incendio luego de que los dueños se negaran a pagar el cupo extorsivo.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/6alZdzDjnL — Exitosa Noticias (@exitosape) December 30, 2025

Según los propietarios de la empresa textil, los delincuentes prendieron fuego a la puerta principal del edificio de seis pisos, y las llamas ingresaron al primer piso donde estaba almacenada la mercadería, provocando que gran parte de ella quedara calcinada.

El Cuerpo General de Bomberos movilizó al menos siete unidades para controlar el siniestro, logrando apagar el fuego y evitar que se extendiera al resto del edificio. La Policía Nacional del Perú ya se encuentra investigando el caso.

Dueños enfrentan primera extorsión en 10 años

Los dueños de la empresa textil señalaron que se perdió gran cantidad de mercadería. Además explicaron que habían recibido amenazas desde el pasado 19 de diciembre, cuando dejaron una nota extorsiva bajo la puerta del negocio.

Posteriormente, el hijo de los propietarios empezó a recibir mensajes y llamadas amenazantes a través de WhatsApp.

El negocio lleva más de diez años funcionando en el distrito y, según los dueños, es la primera vez que enfrentan una extorsión de este tipo.

Los dueños habían denunciado los hechos en La Depincri del Rímac, pero aseguran que no recibieron apoyo policial.

Las cámaras de seguridad de la empresa textil podrían ser clave para identificar a los responsables, quienes huyeron sin ser detenidos.

Vecinos exigen mayor presencia policial

En el sector hay otros negocios, como bodegas y restaurantes, cuyos propietarios temen convertirse también en blanco de estas bandas que vienen sembrando el terror en el distrito.

Los propietarios y vecinos coinciden en que es urgente un mayor patrullaje en la zona, algo que consideran desaparecido pese a las medidas implementadas por el gobierno para reducir la criminalidad en Carabayllo.

El incendio provocado por presuntos extorsionadores en la empresa textil de Carabayllo dejó en evidencia la vulnerabilidad de los negocios frente a la delincuencia. La mercadería quedó calcinada, los vecinos se mantienen alertas y exigen que las autoridades refuercen la seguridad.