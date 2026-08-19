Magaly confiesa que no cumplió con parte de su servicio comunitario y cuenta por qué: "Demasiada carga"

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió de sus vacaciones y se encontró con una situación inesperada en su programa Magaly TV, La Firme, por lo que tuvo que asumir nuevas responsabilidades. La conductora contó que esta carga laboral le impidió cumplir con parte de su servicio comunitario y también la obligó a postergar algunas citas médicas que tenía programadas.

Magaly terminó produciendo su programa

A través de un video publicado en TikTok, Magaly Medina decidió explicar su reciente alejamiento de las plataformas digitales y aclaró que no todo se debió a los días que tomó de descanso a fines de julio.

Según contó la conductora, el panorama cambió poco antes de que iniciara sus vacaciones, cuando Patrick Llamo, productor de Magaly TV, La Firme, presentó problemas de salud.

Al retornar al trabajo, la periodista tuvo que asumir temporalmente la producción general del programa, una función que no suele desempeñar.

La situación terminó demandándole más tiempo del habitual y, con ello, varios de sus compromisos personales quedaron en pausa. "Tuve que cancelar citas médicas a mi regreso de mis vacaciones, no pude ir a mi servicio comunitario porque tenía que asumir la producción general del programa", relató Magaly.

La conductora también dejó claro que producir el programa no es una de sus tareas habituales. "Yo soy la directora periodística y la conductora, pero no me pongan a producir un programa porque eso es algo que no hago, que no me gusta", afirmó.

Magaly revela por qué faltó a su servicio

Magaly Medina explicó que la producción terminó absorbiendo prácticamente toda su energía durante esos días. Incluso, al referirse al nivel de exigencia que enfrentó, comentó: "Fue demasiada carga, ya pedía chepi todos los días".

En medio de esa situación, la periodista reconoció que no consiguió cumplir con parte de su servicio comunitario, una obligación que realiza por orden judicial tras perder una demanda interpuesta por Jefferson Farfán.

El servicio comunitario de Magaly se desarrolla en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, ubicada en Surquillo. Allí realiza principalmente labores administrativas, como ordenar, clasificar y archivar partidas de bautizo y matrimonio, actividades que forman parte del cumplimiento de la resolución judicial.

Así, Magaly Medina explicó que no cumplió con parte de su servicio comunitario debido a la sobrecarga de trabajo que enfrentó tras sus vacaciones. La conductora asumió temporalmente la producción general de Magaly TV, La Firme y señaló que retomará su servicio comunitario cuando pueda.