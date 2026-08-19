Sedapal descolmata el río Rímac ante fenómeno El Niño y afirma que trabajos finalizarán en el mes de octubre

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la pronta llegada del fenómeno El Niño para los siguientes meses, el Gerente de Producción y Distribución Primaria de Sedapal, Alejandro Moreno brindó detalles sobre el proceso de descolmatación del río Rímac y señaló que los trabajos finalizarán en el mes de octubre.

Sedapal realiza trabajo de descolmatación, ¿cuánto tiempo durará?

Los trabajos de descolmatación y limpieza comprenden seis kilómetros del cauce del río realizados por Sedapal. De acuerdo a lo reportado, la cantidad de rocas que se espera retirar sería suficiente para llenar hasta el tope el Estadio Nacional de Lima.

"Necesitamos quitar todo este material que son mas o menos 250 mil metros cúbicos de piedra, hormigón. Los trabajos han comenzado en el mes de julio y van a culminar en el mes de octubre", manifestó Alejandro Moreno.

Esta labor, es de gran importancia porque permite prevenir posibles desbordes, también busca proteger las estructuras denominadas pantallas de filtración, construidas en el lecho del río con el objetivo de permitir la filtración del agua hacia el subsuelo.

"Sedapal ya esta aplicando su plan de emergencia y va a hacer todos los esfuerzos para asegurar el abastecimiento normal a la población de Lima y Callao durante la ocurrencia de el fenómeno El Niño. Necesitamos que este material no llegue a la bocatoma de La Atarjea ya que puede obstruir la captación y afectar la producción", expresó el representante.

¿Cuál es el origen del agua que se distribuye en Lima?

Según lo informado por las autoridades de Sedapal, el 30% del agua que consume Lima viene del subsuelo y el 70% restante de los ríos Rímac y Chillón.

"El agua se infiltra en el subsuelo y asegure el almacenamiento del lado subterráneo. Aproximadamente el 30% del agua que suministra Sedapal viene del subsuelo, agua subterránea, entonces necesitamos asegurar esa fuente, induciendo, recargando la napa freática a través de esta infraestructura", afirmó Sedapal.

Asimismo, los trabajos en La Atarjea de Huachipa contemplan la modernización de la planta y la renovación de equipos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua durante el próximo fenómeno El Niño.

En ese sentido, se destacó la importancia de cuidar el río, debido a los diversos servicios que brinda a la población, entre ellos el saneamiento y el acceso al agua para consumo, por lo que su conservación es responsabilidad de todos.

Finalmente, los trabajos realizados por Sedapal en el río Rímac en favor de la prevención ante el fenómeno El Niño ayudarán a que la población siga con el abastecimiento correcto del agua.