¡Terrible! Extorsionadores disparan contra ferretería y exigen el pago de S/50 mil al dueño

23/07/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Un emprendedor se convertido en una víctima de los extorsionadores, ello luego de que delincuentes dispararan contra el frontis de su ferretería en Los Olivos. Los criminales le exigen al dueño del negocio un pago de S/50 mil.

Extorsión contra dueño de ferretería

Los delincuentes no solo han amenazado al empresario mediante mensajes, sino que también han disparado contra el frente de su casa y negocio, ubicado en la Avenida los Próceres de Huandoy. Los extorsionadores exigen el pago de 50,000 soles, advirtiendo que si no se cumple con su demanda, las balas que ahora impactan en las paredes de su negocio "terminarán en su cuerpo".

El primer ataque ocurrió el 5 de julio en horas de la madrugada. "Comenzaron a disparar entonces lo tomé como un juego, la verdad, porque no tengo problemas con nadie," relata el dueño de la ferretería.

A pesar del susto inicial, el empresario intentó tranquilizar a su familia y decidió denunciar el incidente en la comisaría local. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue insatisfactoria pues no investigaron las cámaras de seguridad como lo prometieron

Apenas unos días después, el 18 de julio, los extorsionadores volvieron a contactar al empresario. En esta ocasión, las amenazas fueron más directas y aterradoras. La hija del dueño, quien también trabaja en el negocio familiar, recibió una llamada donde le advirtieron que no se moviera de su lugar. Ella salió huyendo hacia la comisaría de la zona.

"En la comisaría le han dicho el señor Campos, que está de Franco. 'Señor, me pueden acompañar para cerrar la tienda'. Y los policías le dijeron 'no, no tenemos camioneta'. Me siento indignado por parte de la Policía", resaltó el dueño de la ferretería.

Ineficiente respuesta de la Policía Nacional

Sin embargo, el apoyo de las autoridades fue nuevamente insuficiente. Aunque un patrullero llegó al lugar tras la primera denuncia, no se realizó ninguna investigación sobre las cámaras de seguridad. En el segundo incidente, la comisaría tampoco tomó medidas efectivas. "Nos prometieron investigar, pero no hicieron nada. No pidieron las cámaras, no investigaron absolutamente nada," expresó el dueño del negocio con indignación.

La falta de acción por parte de las autoridades ha dejado a la familia en una situación de extrema vulnerabilidad. Los constantes ataques y amenazas han generado un ambiente de incertidumbre, no solo para el empresario y su familia, sino para todos los vecinos de Los Olivos.

De esta manera, se dio a conocer el terrible caso de extorsión que se vivió en el distrito de Los Olivos luego de que unos delincuentes amenazaran al dueño de una ferretería y le exigieran 50 mil soles para dejarlos tranquilos.