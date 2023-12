¡Terrible! Secuestro de menor en Comas: Sicarios asesinan al padre de un compañero de la niña

El secuestro de una menor de 12 años en el distrito de Comas sigue generando alarma e indignación entre los ciudadanos. Sin embargo, a esto se ha sumado un nuevo caso que estaría vinculado, pues un sicario asesinó a un padre de familia, quien era papá de uno de los compañeros de la menor que fue raptada hace días.

La víctima fue identificada como César Enrique Atencio Gamarra, de 41 años y abogado de profesión. La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que el atentado contra la vida del letrado esté vinculado al secuestro de la niña de 12 años, ya que su hijo compartía clases con la menor secuestrada, en el colegio John Nash.

El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona y ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este último miércoles en presencia de los familiares de la víctima. Atencio gamarra fue asesinado mientras conversaba con su familia en la puerta de su casa.

En imágenes se puede apreciar que el abogado estaba conversando con su esposa y otro familiar, cuando de pronto el sicario se acerca por detrás y le dispara en la cabeza. Rápidamente, su esposa identificada como Valeria Vázquez Bustamante, intenta ayudarlo y lo lleva al hospital Sergio Bernales, a donde llegó sin vida.

"Lo único que pido es que esto no quede impune, ya la Dirincri tiene los videos de las cámaras. Que no quede impune, no fue una mala persona", dijo la esposa de la víctima.