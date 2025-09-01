Villa María del Triunfo: Delincuentes asaltan barbería haciéndose pasar por falsos clientes

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En la cuadra 10 del jirón Ayacucho en el distrito de Villa María del Triunfo, tres delincuentes armados asaltaron una barbería inaugurada tan solo haces cuatro meses.

Delincuentes se hicieron pasar por falsos clientes 10 (200)

Tras cuatro meses de inauguración, una barbería fue asaltada durante su horario de atención en el distrito de Villa María del Triunfo. El pasado viernes el local 'Cautivo Essence Barber Shop' fue irrumpido por tres delincuentes fingiendo ser clientes logrando asaltar no solo a los trabajadores del negocio sino también a los usuarios que se estaban atendiendo. En medio del asalto, los delincuentes empujan al suelo a un padre de familia que llegó al local con su hijo e intimidan a los otros clientes.

Según la cámara de vigilancia del propio local, se observa cómo tres delincuentes con capuchas y mascarillas ingresan al negocio con armas y dispuestos a arrebatar todo lo que encuentran de valor. Entre el material robado se encuentran parte de los accesorios que usan los barberos para trabajar y dinero en efectivo.

El noticiero 24 Horas logró conversar con el administrador del local, quien pide al gobierno y sus autoridades que brinden mayor apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) pues la cantidad de efectivos policiales no contrarresta la criminalidad.

"La seguridad es bastante penosa y se entiende porque somos mucha población para pocos policías. El pedido es a la presidencia para que den más disposición a la policía para poder resguardarnos a todos. Ahora con la inseguridad que estamos viviendo nadie está libre de nada", comenta.

Al tener pocos meses de operación, el negocio busca recuperar el dinero invertido, sin embargo, con este golpe de la criminalidad la situación ha complicado obtener ganancias para el empresario.

"El inicio de un negocio es bastante difícil, y por lo menos tenemos que tener una solvencia de seis meses para poder ver algo. Ahora nos toca esta penosa situación. Apenado por la seguridad de nuestros clientes, la mala experiencia que se pueden haber llevado, pero como empresa estamos trabajando en solidificar el tema de la seguridad",afirma.

Local opera con utensilios donados tras el robo

A pesar del reciente robo, el negocio de barbería ha decidido abrir sus puertas. Sin embargo, tras el ataque delictivo quedaron sin todos los implementos necesarios para sus clientes. Por ello, empresas con las que han trabajado se han solidarizado y están apoyando con maquinaria para la atención de los clientes.

Con esto, la empresa busca resurgir y recuperar lo invertido. Al momento, las autoridades ya cuentan con el registro visual de las cámaras de vigilancia por lo que la identificación de los delincuentes debería agilizarse.