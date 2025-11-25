Pedro Castillo: Comisión Permanente del Congreso aprueba inhabilitación de expresidente por 10 años

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Con 13 votos a favor y 6 en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años del expresidente Pedro Castillo Terrones por el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.

Este martes 25 de noviembre la Comisión Permanente aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propone inhabilitar por una década al exmandatario para ejercer función pública.

La aprobación de este informe es el resultado de las denuncias constitucionales N°547 y 575 que recaen en contra del exjefe de Estado las cuales señalan que este habría vulnerado el orden democrático al intentar disolver el Parlamento y modificar la estructura del sistema, hace 3 años durante diciembre.

Este documento acusa a Castillo Terrones de infringir más de 20 artículos de la Constitución Política del Perú durante el golpe de Estado que perpetró, tras el anuncio de la disolución del Congreso, declarar un gobierno de excepción y el planteamiento de la reorganización de instituciones como el Tribunal Constitucional, Ministerio Público y el Poder Judicial.

Posteriormente, lo que sucederá es que el informe deberá ser sustentado ante el Pleno del Congreso, en donde será debatido y sometido a votación en las próximas sesiones. Allí se decidirá si ratifica o rechaza la sanción propuesta

El caso de Willy Huerta

Cabe señalar que, el otro extremo del informe abarcaba también inhabilitar al exministro del Interior, Willy Huerta, sin embargo, este no fue abordado debido al tiempo límite de la sesión.

Por este motivo, su debate ha sido programado para llevarse a cabo el próximo jueves 4 de diciembre, fecha en el que el Congreso de la República sesionará de manera presencial.

Congresista Cavero se pronuncia

Por su parte, el congresista de Alejandro Cavero, se pronunció mediante sus redes sociales luego de que se aprobara el informe final que recomienda la inhabilitación del expresidente Pedro Castillo por 10 años.

"La Comisión Permanente del Congreso aprobó mi denuncia constitucional contra Pedro Castillo por su intento de quebrar el orden constitucional el 7 de diciembre de 2022. La democracia no puede ser ingenua: quien atentó contra ella debe responder. Hoy avanzamos en la defensa de la Constitución y del país", escribió el parlamentario de Avanza País en su cuenta de 'X'.

