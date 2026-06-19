Mininter sobre Vladimir Cerrón y su eventual captura: "Estamos trabajando, son miles de requisitoriados"

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro del Interior, José Zapata, se pronunció sobre la situación de Vladimir Cerrón y una eventual captura. El titular del Mininter señaló que las autoridades continúan trabajando en la ubicación de personas con orden de requisitoria y precisó que existen miles de ciudadanos en esa condición a nivel nacional.

Vladimir Cerrón y su eventual captura: ¿Qué dice el Mininter?

El líder de Perú Libre permanece desde la clandestinidad y, aunque en el último tiempo ha tenido una presencia política activa y constante en la agenda nacional a través de apariciones vía online. La gran pregunta que recorre a la opinión pública es cómo la Policía Nacional del Perú no puede lograr su intervención aún.

Respecto a ello, el titular de la cartera del Interior explicó la razón por la que se torna complicado llevar a cabo dicha diligencia detallando que son una gran cantidad de personas que cuentan con requerimiento de la Justicia peruana.

"La Policía tiene diversas funciones, entre ellas también el control y en esa medida estamos trabajando en su cumplimiento porque son miles de miles de requisitoriados", manifestó el funcionario José Zapata.

Se pronuncia sobre la gestión de Óscar Arriola

De otro lado, el ministro del Interior, José Zapata, se refirió acerca de la gestión del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, en la que se han ofrecido ciertos objetvos en beneficio de la seguridad de la población que, sin embargo, no se han podido cumplir.

Más aún en un escenario en el que la delincuencia y la criminalidad continúa cobrando la vida de peruanos diariamente razón por la cual se ha cuestionado el accionar de los efectivos policiales. Ante ello, se le consultó si es que se ha evaluado la posiblidad de que Arriola dé un paso al costado en su cargo.

Al respecto, Zapata Morante sostuvo lo siguiente: "La institucionalidad es un factor importante y en esa medida es que tenemos la mirada y dicha institucionalidad indica que el periodo es de dos años, no se va a actuar en base a cuestiones mediáticas o situaciones como u opiniones de determinadas personas. No se ha tocado ese tema, estamos preocupados en que la institucionalidad se cumpla".

Como vemos, el minsitro del Interior, José Zapata, respondió a la interrogante de por qué es tan difícil concretar la captura de Vladimir Cerrón. Al respecto señaló que se está trabajando en ello porque son miles de requisitoriados. Además, descartó que se haya evaluado remover el cargo de Óscar Arriola.