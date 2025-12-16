JNE oficializa NULIDAD de elecciones primarias de Acción Popular por alteración del padrón de delegados

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Mediante la Resolución N.° 0745-2025-JNE, publicada en el diario El Peruano, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la anulación de las elecciones internas de Acción Popular por encontrarse irregularidades en el padrón de delegados.

El pasado 7 de diciembre, se llevaron a cabo los comicios internos de diversas organizaciones políticas, bajo la modalidad de delegados, para elegir a sus candidatos oficiales de cara a las Elecciones Generales 2026. Tras las denuncias de presunto fraude en las internas de AP, el JNE decidió anularlas días después.

La decisión desató una crisis dentro del partido de la lampa, donde diversos militantes condenaron la exclusión y hasta anunciaron denuncias constitucionales contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, y otros miembros.

"Votación se realizó con un padrón adulterado"

Pese a ello, este lunes 15 de diciembre, el organismo electoral oficializó la nulidad de las elecciones internas de Acción Popular mediante la publicación de la resolución en las Normas Legales del diario oficial El Peruano.

El documento señala que el proceso interno del partido acciopopulista estuvo viciado por la alteración del padrón de delegados, ya que "a aquellos afiliados que habían sido elegidos como delegados no se les permitió ejercer su derecho a voto".

Además, se pudo conocer que otros afiliados elegidos como delegados no acudieron a votar "en rechazo a las irregularidades existentes".

"Ante esta situación, corresponde al JNE restaurar la legalidad y anular la votación efectuada, porque la votación se realizó con un padrón adulterado de delegados", señala el documento.

La resolución también detalla que el JNE evaluó impugnaciones y solicitudes de nulidad por parte de afiliados y precandidatos de Acción Popular en distintas circunscripciones del país.

Específicamente, se señalaban 28 delegados que fueron sustituidos sin sustento en regiones como Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Junín y Madre de Dios, afectando el derecho al voto de los elegidos y desnaturalizando el proceso interno.

JNE da detalles sobre la polémica exclusión

En entrevista para el programa Hablemos Claro, la secretaria del JNE, Yessica Clavijo ratificó la decisión del organismo, no habiendo opción a volver a celebrarse las internas debido a que el cronograma electoral es inquebrantable.

"Es así, que se advirtió, que de las seis mesas electorales que se habían instalado para la elección del pasado 7 de diciembre, en todas se incluyó a personas que no fueron elegidas el día 30 de noviembre, en el contexto de que la organización política al haber optado por la opción de delegados, tuvo dos fechas para sus elecciones", sostuvo para Exitosa.

De esta forma, este lunes 15 de diciembre, el JNE oficializó nulidad de elecciones primarias de Acción Popular por alteración del padrón de delegados.