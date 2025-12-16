Acción Popular solicita al JNE nulidad de resolución que lo excluyó de Elecciones 2026

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El histórico partido político Acción Popular recurrió a la presentación de un recurso de nulidad ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra la resolución que anula sus elecciones primarias por graves irregularidades.

Este lunes, el JNE oficializó esta decisión mediante su publicación en el diario El Peruano, señalando que el proceso interno del partido acciopopulista estuvo viciado por la alteración del padrón de delegados, a los cuales "no se les permitió ejercer su derecho a voto".

Ante ello, el partido de la lampa solicitó al organismo electoral la nulidad de la Resolución N.° 0745-2025-JNE en un documento enviado por el personero legal titular, Fernando Arias-Stella, y el secretario general Juan José Abad.

Acción Popular exige anulación de resolución del JNE

Los directivos alegan "serias afectaciones" a los derechos constitucionales de defensa, debido procedimiento, debida motivación, presunción de inocencia, a elegir y ser elegido y otros.

También acusan al JNE del "flagrante incumplimiento" del principio de legalidad.

Respecto a las impugnaciones formuladas a las elecciones internas llevadas a cabo en Acción Popular, proponen que se declaren improcedentes y que el JNE proclame los resultados del cómputo de las elecciones primarias.

Según el partido acciopopulista, el organismo electoral actuó con una celeridad "sin precedente" y obvió "deliberadamente" preceptos fundamentales que siempre ha tenido a bien cautelar, "extralimitándose de su ámbito de atribuciones y competencias".

Acción Popular

Asimismo, Acción Popular acusa al JNE de haber tramitado los expedientes de impugnación sin notificar a la organización y sin convocar a una audiencia pública, lo que, según consideran, impidió el ejercicio de su derecho de defensa.

En ese sentido, sostuvieron que Roberto Burneo, presidente del ente electoral, no debió ignorar que sí se contaba con tiempo para resolver estas impugnaciones sin afectar los plazos preclusivos del calendario electoral.

"En ese sentido, que el JNE haya emitido la Resolución ha roto con años de jurisprudencia y de irrestricto respeto al ejercicio del derecho de defensa, más aún considerando que ha tomado la máxima sanción que puede aplicársele a una organización política como es suprimirlo de la arena política del país, al negarle su participación y forzando la pérdida de su inscripción", agrega.

Solicitan se proclame resultados de elecciones primarias

Según informó Canal N, Acción Popular señala que varios recursos fueron ingresados fuera de horario establecido por el reglamento del JNE, por lo que debieron ser rechazados por extemporáneos.

Ante ello, el partido considera que el organismo no aplicó adecuadamente el control de plazos procesales.

Mediante el texto, también solicitan la proclamación inmediata de los resultados de sus elecciones primarias conforme al calendario electoral.

