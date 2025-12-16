RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
50 000 mineros excluidos en expectativa

Comisión Permanente programa para este miércoles 17 de diciembre la segunda votación sobre ampliación del Reinfo

La Comisión Permanente del Congreso agendó para mañana, 17 de diciembre, la segunda votación del proyecto de ley que amplía el REINFO hasta finales del 2026.

REINFO será debatido por última vez en el Congreso.
REINFO será debatido por última vez en el Congreso. Composición Exitosa

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión Permanente del Congreso de la República, agendó para este miércoles 17 de diciembre, someter a debate la segunda votación del texto sustitutorio que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2026.

Como se recuerda, en su sesión del 4 de diciembre, el Pleno aprobó con 60 votos a favor, 36 votos en contra y ocho abstenciones, la extensión de esta herramienta para la formalización minera, con excepción de la primera y la segunda disposición complementaria transitoria y la primera disposición complementaria final, las cuales fueron rechazadas.

Mineros excluidos a la espera de recuperar sus Reinfos 

De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Legislativo, como el texto aprobado se va a renumerar, la segunda votación tiene que llevarse a cabo transcurrido siete días calendario después de su primera instancia.

En ese sentido, la Comisión abordará la propuesta del retorno de los más de 50 000 Reinfos excluidos durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte en julio último, tras la entrada en vigor de la Resolución Directoral N.º 0004-2025-MINEM/DGFM.

El otro punto a tratar en el Congreso, es que nuevamente las personas naturales o jurídicas en vías de formalización del REINFO, puedan continuar con su trámite hasta el 31 de diciembre del próximo año.

CAL cuestiona ampliación del Reinfo

En entrevista con Exitosa, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, señaló que la ampliación del REINFO refleja la "falta de planificación de las autoridades" y cuestionó que solo actúen reactivamente cuando el dispositivo está por vencer.

"No hay un conocimiento preciso sobre la situación y más bien, lo que se presenta y aparece es una serie de situaciones que más parecen negocios vinculados a la política. Creemos que hay una penetración muy fuerte de la minería ilegal en el sector político, debido a que no les permite resolver adecuada y planificadamente este problema", comentó. 

En ese sentido, criticó la forma cómo se aprobó la extensión del REINFO, debido a que no distinguiría a los operarios mineros con posibilidad de ser reconocidos por el Ministerio de Energía y Minas, de los informales que hasta la fecha no logran obtener un contrato con el concesión

"Es necesario una planificación, distinguir desde la ley quién está vinculado a un tema de ilegalidad, quién no puede cumplir los requisitos y quién sí puede. Hay 50 000 que han quedado fuera. De ellos, probablemente algunos tienen derecho a trabajar, a explotar; sin embargo, se está negando la posibilidad", manifestó.

La posibilidad de que pueda concretarse dicho retorno es sumamente criticado por especialistas, quienes consideran "peligrosa" esta figura por la informalidad que trae consigo. 

