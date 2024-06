Alberto Fujimori no puede postular a la Presidencia porque no ha pagado reparación civil, afirma abogado

En diálogo con Exitosa, el abogado especialista en procesos electorales, Roy Mendoza, precisó que el expresidente Alberto Fujimori no se encuentra habilitado para postular a la Presidencia de la República porque aún debe pagar la reparación civil.

En conversación con Jorge Valdez, en el programa Exitosa Te Escucha, el letrado especialista en comicios se pronunció sobre una eventual candidatura del exmandatario y precisó que este escenario no sería posible debido a que debe pagar la reparación civil por sus condenas.

"La respuesta inmediata es no. Alberto Fujimori tendría imposibilidades para participar en una eventual proceso electoral en tanto que aún persiste la condición de no rehabilitado. Como sabemos, fue indultado, pero sostiene todavía grandes cantidades como reparación civil por pagar", indicó el especialista.

El motivo, precisó, se debería a que una candidatura colisionaría con la Ley Orgánica de Elecciones en el artículo 107 inciso H, el cual indica que aquellos que se encuentran inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci) no pueden participar para ser presidente, senador o o diputado.

En conversación con Exitosa, el abogado penalista, Roberto Pereira, también dejó en claro que el indulto otorgado al padre de Keiko Fujimori no lo exime de las sentencias que se le imputaron en el pasado por lo que la Constitución le prohíbe tajantemente lanzarse a la carrera electoral.

"Yo creo que ese es un desconocimiento absoluto de lo que significa la figura del indulto. El indulto no es una anulación de condena, tampoco es una amnistía, es decir no es una anulación del delito. El indulto lo único que hace es perdonar la pena, pero no la condena de responsabilidad", sostuvo.