Alberto Otárola se defiende tras diligencia de la Fiscalía en su domicilio: "Que me busquen no soy corrupto"

El ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció públicamente luego de que la Fiscalía realizara una diligencia en su domicilio, en el marco de la investigación por presunto cohecho activo genérico. En declaraciones a la prensa, Otárola destacó que, a pesar de las numerosas denuncias en su contra, ha demostrado en múltiples ocasiones su compromiso con la transparencia y la justicia.

El exministro fue objeto de una intervención por parte de la Fiscalía en su domicilio, un procedimiento que se lleva a cabo como parte de una investigación por presunto cohecho activo genérico.

A pesar de que los detalles específicos de la diligencia aún no han sido revelados, Otárola señaló que ha solicitado formalmente el levantamiento de su secreto de comunicaciones y de sus cuentas bancarias, como una muestra de su disposición para colaborar en la investigación.

"Denuncia calumniosa, me acusaron de haberle dado dinero a los congresistas, quiero informar que esta diligencia es a mi entera solicitud y que además yo he pedido por escrito que se levante mi secreto a las comunicaciones y mi reserva bancaria para que quede en plena constancia de esta mentira", señaló Otárola.

Alberto Otárola ha sido enfático en su defensa, asegurando que no es una persona corrupta y subrayando su disposición para colaborar con la justicia, en sus declaraciones, Otárola mostró confianza en que las investigaciones finalmente demostrarán su inocencia, como ya ocurrió en otras ocasiones con denuncias previas que fueron archivadas.

El exfuncionario también aclaró que el inmueble en el que se llevó a cabo la diligencia no solo ha sido su hogar, sino también su oficina, donde se han realizado diversas reuniones con congresistas y otros actores políticos. En este sentido, destacó que este espacio ha sido utilizado para fines laborales y no tiene relación con los presuntos hechos que se investigan.

"Que me busquen no soy corrupto le voy a dar todas las facilidades al Ministerio Público para esclarecer la verdad, porque se me acusa que he reunido a varios congresistas", afirmó Alberto.