Alberto Otárola: El Gobierno se asegurará de que TV Perú no se convierta en un canal de propaganda del Estado

El titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, restó importancia a las críticas sobre despidos en TV Perú y manifestó que el Gobierno de Dina Boluarte se asegurará de que ese medio "no se convierta en un canal de propaganda" del Estado.

En el marco del evento oficial sobre el proyecto ChaviMochic, el premier señaló el Ejecutivo trabajará para asegurar que el canal nacional presente independencia con respecto al gobierno de turno.

Las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial se dan en respuesta a las denuncias públicas de periodistas de IRTP, quienes señalaron que fueron despedidos intempestivamente.

"Siempre vamos a asegurar que sea un canal independiente, que transmita cultura con objetividad y sobre todo no se convierta en un canal de propaganda del Estado. Eso es lo que no queremos y eso no ocurrirá", declaró para la prensa.