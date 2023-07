Alberto Otárola sobre Tercera 'Toma de Lima': todos queremos ver con tranquilidad el clásico Alianza Lima vs. Universitario

18/07/2023 / Exitosa Noticias / Política

A un día de iniciarse la denominada Tercera 'Toma de Lima', el primer ministro Alberto Otárola aseguró que "todos los peruanos" queremos ver con "tranquilidad" el 'clásico del fútbol nacional', Alianza Lima vs. Universitario de Deportes, este sábado 22 de julio.

Dos eventos en un complejo contexto

En un pronunciamiento del Poder Ejecutivo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que el país tiene programado dos eventos deportivos de alto nivel, en el contexto de las manifestaciones sociales.

"Van a ver dos eventos deportivos, hoy juega la 'U' contra Corinthians y el sábado todos queremos ver con tranquilidad, el desarrollo del clásico Alianza Lima vs. Universitario. Eso es lo que queremos los peruanos, el marco adecuado para ejercer nuestros derechos", dijo a nuestro medio.

Una invocación a los peruanos

En ese sentido, el premier invocó a aquellos que participarán en las marchas a respetar a la Policía Nacional del Perú (PNP), a no emitir discursos de odio, ponderar los símbolos patrios, no destruir propiedad pública, no impedir el comercio y "garantizar las actividades deportivas".

"Una invocación a los que van a movilizarse mañana, que se respete a la policía, que no se emita discursos de odio, que se respete los símbolos patrios, que no se destruya la propiedad pública ni privada, que no se entorpezca el libre comercio, que se permiten las actividades deportivas", añadió en su intervención.

Del mismo modo, invitó a los peruanos a mantener el "respeto y la compostura" unos con otros a fin de que nos "reconciliemos" en este mes patriótico. Finalmente, instó a que confíen en la "unidad nacional".

"Nosotros invocamos a que tengamos respeto por el otro y que en este mes de la patria nos reencontremos y nos reconciliemos. Confiamos en la unidad nacional, en nuestra historia y en el legado que nos dejaron los hombres que construyeron nuestra nación", declaró.

Cabe indicar que el mencionado encuentro se jugará el próximo sábado a las 8:30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva, 'Matute'. Dicha disputa pertenece a la 5 jornada del Torneo Clausura. La 'U' es puntero con diez unidades, mientras que los 'Grones' se hallan en la séptima plaza.

De esta manera, Alberto Otárola señaló que el país tiene dos eventos deportivos de nivel, en el contexto de Tercera 'Toma de Lima', el clásico nacional y el partido definitorio de Universitario de Deportes por la Copa Sudamericana.