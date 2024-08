Alejandro Soto defiende su gestión y justifica su silencio: "Todas las imputaciones fueron falsas"

El expresidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, se pronunció luego de mantener un silencio prolongado ante la prensa. Según precisó, no declaró debido a que se le consultaba por "temas familiares" y; además, aseguró que los cuestionamientos en su contra fueron falsos.

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, Soto Reyes expresó su molestia al ser consultado sobre su distanciamiento con la prensa. Según precisó, al iniciar su gestión fue cuestionado por el tema de su tesis y la construcción de una casa en un complejo arqueológico.

"Los cuestionamientos durante casi dos meses fueron directamente a mi conducta antes de ser congresista, hoy en día, ¿dónde están las 55 denuncias de las que me hablaron?, ¿dónde esta la tesis plagiada o falsa?, no existe y no existe porque todas esas fueron imputaciones falsas", dijo a Canal N.