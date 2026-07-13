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Abogado de Toledo: "Si no hay respuesta positiva por parte del presidente José Balcázar, iremos a la señora Keiko Fujimori"

El abogado afirmó que si no recibe una respuesta positiva del presidente José María Balcázar solicitará la gracia presidencial a la presidenta electa.

El abogado Carlos Torres Caro afirmó que si no recibe una respuesta irá con Keik
El abogado Carlos Torres Caro afirmó que si no recibe una respuesta irá con Keik (Composición: Exitosa)

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 14/07/2026

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En una entrevista exclusiva con Exitosa, el abogado Carlos Torres Caro, defensa legal de Alejandro Toledo, indicó que continuará impulsando el pedido de gracia presidencial en favor de su patrocinado.

Pediría la gracia presidencial a Keiko Fujimori

En ese sentido, señaló que insistirá en la solicitud del beneficio si esta no es otorgada, al considerar que existen fundamentos que respaldan su requerimiento. Asimismo, sostuvo que de que en caso reciba una respuesta negativa, irá con Keiko Fujimori quien conoce de cerca un caso parecido que vivió con su padre.

"Si no hay una respuesta positiva de parte del presidente Balcázar iremos a Keiko Fujimori, porque ella sabe perfectamente lo que significa esto, no solo lo ha vivido en carne propia, sabe lo que significa eso y mucho", expresó

Asimismo, Keiko Fujimori fue mencionada por haber sido una de las figuras que, en su momento, habría interferido en el proceso de indulto de su padre, Alberto Fujimori, un antecedente que genero interrogantes sobre la posibilidad de que pueda conceder una gracia presidencial en un eventual gobierno suyo.

Al ser consultado sobre ese antecedente, Balcázar consideró que ese episodio ya quedó atrás y que Keiko Fujimori habría logrado superar las diferencias que mantuvo con su padre y que le dejó muchas lecciones.

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"Si pero digamos que yo creo que ese tema ya lo superaron con su padre, creo que ya es un tema que lo superó incluso con su hermano y creo que ya aprendió la lección, en todo caso lo veremos", sostuvo

Por ende, el abogado continuará agotando las vías que considere necesarias para que su patrocinado logre obtener su excarcelación, quien actualmente cumple una sentencia por sus delitos.

Toledo pide indulto por motivos de salud

Tras ello, el ex presidente quien cumple una condena de 20 años de cárcel por recibir sobornos de la constructora Odebrecht, pidió este lunes al gobierno de Perú un indulto humanitario debido a un supuesto deterioro de su estado de salud.

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En una declaración escrita, aseguró que su salud "se ha deteriorado gravemente en prisión" y que los médicos le han advertido que un infarto un derrame podrían ocurrir en cualquier momento.

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De esta manera, Alejandro Toledo busca como sea obtener un beneficio humanitario que le permita recuperar su libertad, argumentando que su estado de salud se ha agravado durante su permanencia en prisión y que requiere una evaluación por parte de las autoridades correspondientes.

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