Alex Flores cuestiona gestión del ministro Carlos Malaver en seguridad: "Debería ser censurado"

El congresista de la Bancada Socialista, Alex Flores, cuestionó duramente al ministro del Interior, Carlos Malaver, calificando su gestión en materia de seguridad ciudadana como un "fracaso" y señalando que sus respuestas ante el Pleno fueron "decepcionantes y poco claras".

El Pleno del Congreso interpeló el jueves, 11 de septiembre, al titular del Ministerio del Interior (Mininter), quien respondió un pliego de 22 preguntas relacionadas con la creciente inseguridad ciudadana, el sicariato y las deficiencias en la Policía Nacional del Perú (PNP).

La respuesta de Malaver en el Parlamento generó una serie de reacciones entre los políticos, especialmente, los congresistas, entre ellos Alex Flores, quien no dudó en tildar de "decepcionante" la contestación del ministro a los temas que son preocupante para todo el país. Sostuvo que la posición del titular del Mininter fue como un "simple formalismo".

Seguidamente, cuestionó que un ministro de Estado encargado de luchar contra el crimen organizado señalara que "la criminalidad no ha crecido" cuando se sabe que "en el país el gran problema que tenemos ahora es la delincuencia, que no permite que los peruanos puedan hacer sus actividades de manera normal".

"Que un ministro de Estado encargado de luchar contra eso diga 'bueno nos mantenemos con las cifras escandalosas donde a diario mueren 5 a 6 personas a mano del crimen organizado', es un total fracaso por parte del Gobierno. Pareciera que ayer, solo hizo un formalismo. Vino, dijo generalidades y no pasa nada", señaló en un inicio al programa 'NPortada' de Canal N.

Alistan moción de censura contra Carlos Malaver

Tras mostrar su rechazo a lo señalado por Carlos Malaver de que los problemas del sector Interior no podían resolverse en apenas tres meses de su gestión, el parlamentario Alex Flores aseguró que ya se alista una moción de censura contra el ministro.

Según detalló, ya firmó el documento y se espera la recolección de otras más rúbricas para retirar del cargo al actual líder del Mininter y que el Gobierno coloque a uno que sí cumpla con velar por la seguridad de todos los ciudadanos en el país.

Además, realizó un análisis de la labor fiscalizadora del Congreso y lamentó que existan bancadas de la derecha que no sean enfáticos al momento de votar por una censura del ministro.

"Ya lo firmé (la moción de censura). Necesitamos darle una salida a esta situación crítica que tenemos frente a la inseguridad ciudadana. Otra vez aquí los congresistas, de la derecha, han salido a hablar con aspavientos, pero a hora de votar, firmar una censura no lo hacen. El gran problema ya no está en este Gobierno que es incapaz con serios de cuestionamientos de corrupción, sino también está en el Congreso que debe cumplir el rol de fiscalizar", indicó.

Denuncia blindaje al Gobierno

Finalmente, sostuvo que existe una co-responsabilidad clara, que lamentable afecta a todos los peruanos y que se puede extender hasta julio del 2026, y que reflejaría un espíritu de blindaje por parte de un sector del Parlamento, lo que cuestionó duramente.

Las críticas de Alex Flores reflejan el creciente malestar dentro del Congreso respecto a la gestión del ministro del Interior, en materia de seguridad ciudadana. Según reveló espera que se apruebe la moción de censura contra Carlos Malaver.