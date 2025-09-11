Carlos Malaver reconoce crisis por minería ilegal y extorsiones: "No voy a esconder la realidad ni disfrazarla"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Carlos Malaver, viene respondiendo ante el Congreso de la República tras la citación para ser interpelado en el marco del aumento de inseguridad ciudadana en el país. En su discurso, Malaver reconoció que efectivamente hay una crisis de la minería ilegal y la extorsión.

Interpelación en el Parlamento

Durante su discurso ante el Pleno del Congreso, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) respondió a las acciones que ha realizado desde que asumió el liderazgo de la referida cartera del Interior, el pasado 14 de mayo. Según indicó, desde el Gobierno de Dina Boluarte "no se permitirá" que delincuentes roben la tranquilidad de la ciudadanía.

"No voy a esconder la realidad que todos conocemos, ni disfrazarla con estadísticas nacionales y regionales. El país enfrenta el grave problema de la minería ilegal y la extorsión que golpea a miles de compatriotas que golpea a miles de compatriotas que viven atemorizados constantemente por miserables que intentan arrebatarnos la tranquilidad (...)", dijo este jueves 11 de septiembre, ante parlamentarios.

De tal modo, Malaver indicó que la criminalidad ha evolucionado y tecnificado pasando del robo y el hurto a la extorsión hacia transportistas, comerciantes, y demás. Asimismo, aseguró que hay un déficit logístico de la propia Policía Nacional del Perú (PNP), la cual no es reciente, sino viene arrastrándose hace décadas.

No responderá con pretextos ni justificaciones

En tal sentido, precisó que ante las preguntas que se formulen en el Parlamento respecto al tema de la inseguridad, evitará "profesar palabras de lamentos, pretextos ni justificaciones"; por el contrario, brindará detalles sobre las acciones que se han tomado ante la lucha contra la delincuencia y crimen organizado.

Según el titular del Mininter, cuando asumió el cargo el pasado 14 de mayo, lo hizo con todo el conocimiento de la realidad de la PNP. Es así que hizo referencia a los chalecos antibalas vencidos y armas antiguas con las que efectivos policiales salen día a día para combatir a los delincuentes. "Asumí este cargo con una sola consigna: Trabajar con compromiso, firmeza y resultados concretos", enfatizó.

En dicha línea, informó que la Policía Nacional ha desarticulado 4 482 bandas y 78 organizaciones criminales desde que fue inició sus acciones como ministro del Interior. Además, hizo mención a la captura de integrantes de la organización criminal 'Desa II', la cual se dedicaba a la extorsión y vinculada a casos de sicariato a transportistas.

De esta manera, el ministro del Interior, Carlos Malaver, responde ante el Congreso de la República tras la citación para ser interpelado en el marco del aumento de inseguridad ciudadana en el país.