Altos Mandos del Ejército en retiro critican postergación de compra de F-16: "Afecta la credibilidad del Perú"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los Altos Mandos de las FF.AA. en retiro se sumaron a otras instituciones y políticos en rechazo a la posible postergación de la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos por parte del gobierno de José María Balcázar, señalando que esto impactaría negativamente en la credibilidad del país.

El pasado viernes 17 de abril, el presidente interino manifestó su intención de poner en pausa esta adquisición, cuya gestión se inició bajo la administración de José Jerí, pues considera que su gobierno solo es transitorio y que además, concretarla representaría un gasto millonario para el país.

Generales en retiro del Ejército rechazan decisión de José María Balcázar

Ante ello, mediante un comunicado conjunto, Generales de División, Vicealmirantes y Tenientes Generales que desempeñaron el cargo de Ministro, Jefe del Comando Conjunto y Comandante General en el Ejército cuestionaron severamente lo expresado por el jefe de Estado en Exitosa.

Los Altos Mandos retirados señalaron que esta decisión "afecta seriamente" las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y debilita la disuación estratégica del Estado peruano, es decir, su capacidad para evitar que un potencial adversario ejecute una agresión, sin necesidad de combatir.

"Todo proceso de adquisición de material de defensa debe mantenerse al margen de coyunturas políticas o consideraciones de corto plazo. La planificación y desarrollo de capacidades militares requieren continuidad, coherencia estratégica y respeto a los compromisos institucionales", precisaron.

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Altos Mandos de las FF.AA en situación de retiro critican postergación de compra de F-16: "El incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado peruano puede generar consecuencias en el plano internacional"



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Advierten impacto negativo y exhortan a reconsiderar decisión

En ese sentido, refirieron que este aplazamiento tendría un impacto negativo en la relación que nuestro país sostiene con los EE.UU. como aliado estratégico.

"La postergación de este tipo de decisiones impacta negativamente en la credibilidad internacional del Perú, particularmente en la relación con aliados estratégicos como los Estados Unidos de América, con quienes se mantienen vínculos de cooperación en materia de defensa y seguridad", señaló.

Por ello, los Generales en retiro del Ejército exhortaron a las autoridades del Gobierno central a reconsiderar su decisión, dando prioridad al "fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas" y continuidad a procesos estratégicos para la defensa del país.

"La seguridad y la defensa nacional no pueden estar sujetas a la incertidumbre ni a decisiones de carácter coyuntural, pues constituyen pilares fundamentales del Estado y la protección de los intereses nacionales", añadieron.

Los Altos Mandos de las FF.AA. se pronuciaron en contra de la posible postergación de la compra de aviones F-16 desde el gobierno de José Balcázar.