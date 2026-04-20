Presidente del Congreso rechaza postergación de compra de los F-16: "Puede traer consecuencias muy graves"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El pasado viernes 17 de abril, el presidente de la República, José María Balcázar, visitó los estudios de Exitosa para dar un anuncio más que importante. El mandatario tomó la decisión de pausar la compra de aviones F-16 Block 70 al gobierno de Estados Unidos a pesar de que la firma simbólica se iba a realizar ese mismo día.

Rospigliosi rechaza postergación de compra de F-16

Como era de esperarse, esta postura ha generado un profundo rechazo en un sector de la política nacional como fue el caso del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. El integrante de Fuerza Popular criticó duramente al Ejecutivo por aplazar la adquisición de estas naves ya que se trataba de un compromiso más que importante con uno de los aliados del país.

Además, el parlamentario indicó que la decisión tomada por José María Balcázar, no solo podría traer consecuencias graves para la nación, sino también podría generar una profunda crisis a nivel de gobierno.

"Es un hecho muy grave porque el Estado peruano había adquirido un compromiso, a algunos puede gustarles a otros no, pero era un compromiso formal. El incumplimiento de este compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y quizás pueda desatar una crisis de gobierno", indicó.

José Balcázar dejaría en espera compra de aviones F-16 a EE.UU.

Lo advirtió antes de sacar a José Jerí

A su vez, Fernando Rospigliosi dejó en claro que antes de que se de esta situación, lo advirtió cuando el Congreso decidió sacar a José Jerí de la presidencia de la República y poner a José María Balcázar en su lugar.

De acuerdo a su parecer, este hecho significa una postura más que contraria a los intereses del país ya que Estados Unidos es uno de los aliados más importantes, tanto a nivel militar, como comercial.

"Esto es consecuencia de lo que ya habíamos advertido cuando de manera absurda se destituyó al señor José Jerí para traernos lo que tenemos ahora y ahora estamos viviendo algunas de las consecuencias de estos hechos negativos", añadió.

Es importante precisar que, el propio José Jerí, exjefe de Estado, cuestionó la postergación de la adquisición de estas naves haciendo hincapié en que la decisión recién se tomó el mismo día que estaba pactada la ceremonia para la firma simbólica.

De esta manera, Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, criticó duramente la postergación de la compra de aviones F-16 Block 70 al gobierno de Estados Unidos ya que podría traer graves consecuencias para el país.