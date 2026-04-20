Comisión de Defensa del Congreso cita a premier y otros ministros tras postergación de compra de F-16

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El anuncio que realizó el presidente de la República, José María Balcázar en Exitosa, sigue dando que hablar. Como se recuerda, el mandatario dio a conocer en nuestro medio que la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos se pondría en pausa para dejárselo al próximo gobierno que será elegido en la segunda vuelta de los comicios generales.

Citan al premier y ministros por postergación en compra de aviones

Tras dar a conocer esta postura, una sector importante del ambiente político nacional puso el grito al cielo al señalar que se trataba de una burla hacia uno de los aliados más importantes que tiene el país, más aún al saber que el anuncio se dio el mismo día en que se iba a realizar la ceremonia de la firma simbólica para finiquitar la transacción.

Ahora, la Comisión de Defensa del Congreso de la República ha tomado acciones al respecto citando al premier Luis Arroyo, al ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino y al canciller, Hugo de Zela para que expliquen las razones que llevó a José María Balcázar poner en pausa esta importante adquisición.

Según los comunicados publicados, los integrantes del gabinete tendrán que presentarse el día lunes 27 de abril a las 3:30 p.m. en la sala 'Miguel Grau Seminario' del Congreso para comparecer ante este equipo de trabajo.

Comisión de Defensa cita a Luis Arroyo y ministros por caso F-16.

Es importante precisar que José María Balcázar indicó que la operación con el gobierno de Estados Unidos no ha sido del todo cancelada ya que solo postergará la adquisición de las naves hasta que ingrese el nuevo gobierno a partir del 28 de julio del 2026.

Rospigliosi en contra de la postergación de compra de los F-16

Al igual que otros políticos, Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, se pronunció sobre la puesta en pausa de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos y aprovechó la oportunidad para arremeter contra la decisión de José María Balcázar.

Según indicó, la postura tomada por el gobierno podría ocasionar graves consecuencias al país y hasta una crisis interna dentro del Ejecutivo.

"Es un hecho muy grave porque el Estado peruano había adquirido un compromiso, a algunos puede gustarles a otros no, pero era un compromiso formal. El incumplimiento de este compromiso puede traer consecuencias muy graves para el país y quizás pueda desatar una crisis de gobierno", precisó.

En resumen, la Comisión de Defensa del Congreso de la República citó al premier Luis Arroyo y otros ministros para explicar la puesta en pausa en la copa de aviones F-16 a Estados Unidos.