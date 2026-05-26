SJL: Sicarios asesinan a balazos a dos amigos y dejan amenaza contra microcomercializadores de droga

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Dos amigos fueron asesinados a balazos la madrugada de este martes en la calle Veridio, en la zona de San Hilario, a la altura de la avenida Los Postes, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según las primeras hipótesis de la Policía Nacional, el doble crimen estaría relacionado con una presunta rivalidad entre bandas criminales dedicadas a la microcomercialización de drogas en el sector.

Asesinan a dos amigos en SJL

Las víctimas fueron identificadas como Breiner Henríquez Salcedo Sánchez y Juan Carlos Condori Contreras, de 25 años. Este último murió en el acto, a pocos metros de su vivienda, mientras que Breiner fue trasladado de emergencia al hospital 10 de Canto Grande, donde lamentablemente perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. Familiares y vecinos quedaron conmocionados tras el brutal ataque ocurrido en plena vía pública.

De acuerdo con testigos, los amigos se encontraban conversando en la calle cuando fueron interceptados por dos sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal. Los delincuentes dispararon en reiteradas ocasiones y luego escaparon con rumbo desconocido. La rápida acción de los asesinos generó pánico entre los residentes, quienes intentaron auxiliar a las víctimas tras escuchar la ráfaga de disparos.

"Eran dos en una moto lineal, les han disparado, han retrocedido y se han ido. Yo solo quiero justicia (...) no tengo muchos detalles porque yo no vivo acá, pero ella (la esposa de una de las víctimas) está embarazada y ya va a dar a luz", contó un familiar, aún afectado por lo ocurrido. La escena quedó marcada por el dolor y la desesperación de los seres queridos de las víctimas.

Se trataría de una guerra entre bandas criminales

Tras el atentado, los sicarios dejaron un escrito dentro de un sobre en el que se identificaban como la organización criminal "Los Injertos de las Flores". En el mensaje amenazaban de muerte a quienes continúen vendiendo sustancias ilícitas compradas por "La Gaudi" y "Luz Clarita". Para la Policía, este detalle reforzaría la hipótesis de una guerra entre bandas vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

🔴🔵 SJL: Sicarios asesinan a balazos a dos amigos y dejan amenaza contra microcomercializadores de droga.



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Exitosa conversó con la esposa de una de las víctimas, quien llegó hace apenas una semana al Perú procedente de Argentina y actualmente se encuentra embarazada. Entre lágrimas, aseguró desconocer cualquier amenaza o problema relacionado con su pareja, quien trabajaba como vendedor ambulante en la avenida Abancay.

"Nosotros acabamos de llegar el 14 de mayo. Él trabajaba como vendedor ambulante en la avenida Abancay porque siempre trabajaba ahí desde chiquito con su abuelita y su mamá. Nunca nos ha comentado de ningún problema ni amenaza. Yo lo dejé bien en la mañana", expresó. Mientras tanto, la Policía Nacional ya solicitó las cámaras de seguridad de la zona para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Es así que, el doble crimen ocurrido en San Juan de Lurigancho refleja el avance de las disputas entre bandas criminales vinculadas al tráfico de drogas. La violencia y las amenazas sembradas en la escena evidencian el nivel de peligrosidad en algunas zonas del distrito, mientras familiares de las víctimas exigen justicia y mayor seguridad ciudadana.