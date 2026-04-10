APRA priorizará la lucha contra el crimen: "Lo primero que haría es un shock en seguridad", según Enrique Valderrama

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, dejó en claro que su principal prioridad, en caso de llegar al Gobierno, será combatir la inseguridad ciudadana con medidas inmediatas y de alto impacto.

En entrevista para Exitosa, enfatizó que "lo fundamental tiene que ser resolver el tema de inseguridad", al considerar que este problema afecta directamente el desarrollo económico y social del país.

En esa línea, advirtió: "si te extorsionan, ni el gran ni pequeño empresario puede invertir", remarcando que la criminalidad frena tanto a grandes inversionistas como a emprendedores.

Un "shock" integral contra el crimen

Valderrama explicó que su propuesta no se limita a acciones aisladas, sino a una estrategia integral que abarque diversos frentes. Según detalló, el plan contempla la reforma de la Policía, cambios profundos en el sistema penitenciario, un nuevo enfoque en el control de fronteras y sanciones más severas para funcionarios que incumplan su labor.

2El shock de seguridad que hemos expuesto tanto en el debate como en los distintos espacios a los que hemos sido invitados es bastante concreto. Reforma de la policía, reforma del sistema penitenciario, cambio de enfoque en el control de las fronteras y severidad en el castigo de las autoridades y los funcionarios que traicionan al pueblo en la lucha contra la criminalidad", expresó el candidato.

Además, señaló la necesidad de implementar un grupo especial de inteligencia que permita ubicar y desarticular a los cabecillas de organizaciones criminales, especialmente aquellas vinculadas a redes transnacionales.

"Todo esto tiene que ser aplicado de manera conjunta, un grupo especial de inteligencia para ubicar a los cabecillas de las bandas de criminalidad transnacional", indicó.

El candidato sostuvo que estas medidas deben ejecutarse de manera conjunta para lograr resultados efectivos en el corto plazo, en lo que definió como un verdadero "shock en seguridad".

Cambios legales y críticas al Congreso

En otro momento, Valderrama indicó que su eventual gestión revisaría diversas normas aprobadas recientemente, incluyendo aquellas vinculadas a la seguridad, el ámbito fiscal y el sistema electoral. También cuestionó el desempeño del Parlamento actual, al que calificó como uno de los peores de la historia.

Entre sus propuestas, mencionó la necesidad de replantear mecanismos como la colaboración eficaz y la extinción de dominio, así como reducir el presupuesto del Congreso a la mitad.

"El APRA revisaría, todas las normas que se han dado en este último congreso, no solamente de orden relacionado a la seguridad, sino también de orden fiscal, de otro tipo, incluso electoral", expresó.

Asimismo, destacó que el país necesita atender demandas sociales urgentes, como el fortalecimiento del sistema educativo y el acceso al crédito, proponiendo un modelo basado en garantías estatales para impulsar la inversión.

La propuesta de un "shock en seguridad" refleja la urgencia de un problema que afecta a millones de peruanos y que, según advierte, debe resolverse antes de pensar en cualquier otro tipo de crecimiento o inversión en el país.