Diligencias a mujeres contratadas en gestión de José Jerí se realizaron tarde, según penalista

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión, indicó que la lentitud que han tenido las investigaciones sobre las contrataciones de cinco mujeres en el Estado tras reunirse con José Jerí cuando fue presidente, hacen que las pruebas se pierdan. Esto por el allanamiento a sus viviendas realizado este viernes.

Diligencias ocurren "mucho tiempo" después

El megaoperativo de la Fiscalía ocurrido este viernes 10 de abril que allanó 25 inmuebles localizados en Lima Metropolitana, Callao y Huánuco habría sido realizado con tardía, según explica el abogado penalista Andy Carrión.

Como se sabe, esta intervención parte de las contrataciones y órdenes de servicio que se habrían emitido a favor de 5 femeninas que habrían visitado al expresidente José Jerí en Palacio de Gobierno tras asumir el cargo.

Tras estas visitas, tales personas investigadas habrían obtenido órdenes de servicio por parte del Estado obteniendo puestos públicos. En ese sentido, la investigación de la Fiscalía indicaría que se habría obtenido cierto favorecimiento.

El caso de las denominadas 'visitadoras' estalló alrededor de febrero del presente año tras revelaciones periodísticas que posteriormente motivaron la censura de Jerí por parte del Congreso.

"Ha pasado ya mucho tiempo desde que se produjeron estas contrataciones hasta que el día de hoy se hayan realizado las diligencias de allanamiento e incautaciones. No sé cuál ha sido el motivo, pero la lentitud en este tipo de diligencias hace que ya se pierda la prueba"; precisó.

En ese sentido, indicó que el elemento central de este tipo de diligencias es la sorpresa y la rápidez, dos requisitos que no han sido cumplidos en este allanamiento. Caso contrario, las "personas pueden esconder algún tipo de prueba", precisó.

Alrededor de 20 personas investigadas

En investigación se encuentran alrededor de 18 funcionarios, las 5 personas presuntamente favorecidas y las diligencias de allanamiento. Entre las personas se encuentran el expresidente José Jerí entre funcionarios de cada una de las instituciones que "habrían cedido a ciertos requerimientos", precisa Carrión.

Pese a que las diligencias pueden haber ocurrido tarde, las pruebas principales se encontrarían justamente en las órdenes de servicio y "las declaraciones de los propios funcionarios" y sus razones para dar luz verde a tales ingresos al Estado.

La investigación de la Fiscalía respecto a las visitas de mujeres a Palacio de Gobierno durante la gestión de José Jerí continúa. Sin embargo, de acuerdo a lo que indica el abogado penalista Andy Carrión tal allanamiento habría ocurrido tarde.