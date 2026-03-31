Enrique Valderrama catalogó como "Popper" a Fernando Olivera en el debate presidencial: ¿Qué significa este término?

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Anoche inició la segunda semana de debate presidencial en el que las propuestas quedaron a un lado y se suscitaron pullas políticas entre los aspirantes a gobernar el Perú. Una de las más resaltantes fue la protagonizada por el candidato del APRA, Enrique Valderrama, quien catalogó como "Popper" a Fernando Olivera, representante del Partido Frente de la Esperanza 2021.

Enrique Valderrama catalogó como "Popper" a Fernando Olivera

El debate presidencial se vio marcado por la polémica, la noche del último lunes 30 de marzo, en el Centro de Convenciones de Lima, cuando se desarrollaba el intercambio técnico sobre educación e innovación técnica entre Enrique Valderrama y Fernando 'Popy' Olivera, que trascendió lo político. El encargado de dar pie a este álgido momento fue el representante del aprismo.

"Señor Popper Olivera, perdón Popy Olivera, usted encarna la corrupción en el país. Polvo de la corrupción en la cual se regodeó durante el Gobierno de su jefe, de su patrón Toledo, ante el cual se puso de rodillas. A pesar de saber que era un mal padre, que no reconocía a su hija. Usted, además, no pudo, miente", señaló el abogado de profesión.

Pero la acusación más fuerte de Enrique Valderrrama contra 'Popy' Olivera se la guardó en el epílogo de su comparecencia. "Una nueva justicia en el Perú no te va a enviar a prisión, pero sí te va a enviar a un centro de rehabilitación", apuntó.

La respuesta de Fernando Olivera a Enrique Valderrama

Sus expresiones no fueron para nada bien recibidas por el exministro de Estado, Fernando Olivera, quien perdió la compostura y buscó defenderse desde su podio y sin audio oficial debido a que no tenía oportunidad de réplica porque su tiempo de exposición había culminado.

"¡Ladrón! ¡ladrón! Herrera te denunció por robar una televisión, por robar un play sation, por robar una laptop", aseveró totalmente fastidiado el candida del Partido Frente de la Esperanza 2021, minetras Valderrama se dirigió a sentarse.

Frente a ello los moderadores buscaron apaciguar el tenso ambiente, pero el daño ya estaba hecho por lo que esa escena terminpo por viralizarse inmediatamente en las redes sociales.

¿Qué significa el término "Popper"?

Más allá del fuerte cruce entre Valderrama y Olivera, el término "popper" llamó la atención sobre su significado. Los poppers son un tipo de drogas inhalables pertenecientes a la familia de los nitritos que generan efectos estimulantes y vasodilatador casi inmediatos en el organismo.

Su consumo conlleva a una sensación de euforia, ligereza y aumento del deseo sexual, efectos que desaparecen a la brevedad para dar paso a un estado de agotamiento que lleva a repetir su inhalación.

Es así que, el inicio de la segunda fase del debate presidencial estuvo marcado por la polémica debido a que Enrique Valderrama catalogó como 'Popper' a su contrincante Fernando Olivera.