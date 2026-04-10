Elecciones 2026: Enrique Valderrama proyecta que el APRA superará la valla electoral con el voto joven

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Enrique Valderrama, aspirante a la presidencia por el APRA, proyecta un panorama optimista para los comicios, asegurando que el respaldo popular en provincias y la renovación de sus cuadros técnicos garantizarán la permanencia de su agrupación. El candidato señaló que la historia electoral del aprismo demuestra que las encuestadoras suelen subestimar su alcance real.

El Apra a ha enfocado sus últimos esfuerzos en captar el voto de los indecisos mediante una campaña de proximidad. Valderrama sostiene que el partido ha logrado sobrevivir a diversas crisis gracias a su estructura orgánica, la cual se mantiene activa en cada rincón del país, especialmente en las zonas rurales donde la identidad partidaria sigue vigente.

El factor de los debates y el voto en regiones

Para el aspirante presidencial, la exposición mediática reciente ha sido fundamental para conectar con el electorado joven y los militantes históricos. Según Enrique Valderrama, "hubiera sido interesante que los debates inicien antes", ya que considera que su agrupación tiene una capacidad de propuesta superior que necesita más tiempo para ser asimilada por el público general.

El candidato resaltó que la dinámica de las plazas es muy distinta a la frialdad de los estudios de televisión. Según sus declaraciones en Exitosa, "vengo de manifestaciones realmente grandes en Chimbote y Piura", lo que le da la certeza de que el denominado sólido norte volverá a ser el bastión que impulse sus cifras a nivel nacional.

Valderrama enfatizó que la percepción de las encuestas limeñas no coincide con el sentimiento de las regiones. Según el líder político, las métricas actuales no logran captar el voto escondido de aquellos ciudadanos que, en la última semana, han decidido apostar por la experiencia de gestión y la renovación de cuadros que hoy lidera.

Renovación generacional frente a la crisis

La estrategia del partido se ha centrado en presentar una lista parlamentaria renovada, buscando marcar distancia de los errores políticos de gestiones pasadas. Valderrama subrayó que su postulación representa un cambio de guardia necesario, pues según él mismo afirma, es "el candidato más joven del partido más antiguo", combinando juventud con doctrina sólida.

El aspirante presidencial reafirmó que el proceso de inscripción y reorganización ha fortalecido las bases del partido. "Estamos en una etapa de relanzamiento y el resultado del domingo impulsará este proceso con fuerza", concluyó Valderrama, quien confía en que este nuevo impulso les otorgará una bancada representativa y el acceso a la segunda vuelta electoral.