Aron Espinoza asegura que Rafael López Aliaga será candidato presidencial: "No engañe a los limeños"

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Aron Espinoza, en declaraciones con Exitosa, exhortó a Rafael López Aliaga de no seguir engañando a la ciudadanía y revelar que renunciará a la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República en las Elecciones Generales 2026.

López Aliaga postulará a la presidencia, asegura regidor

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reveló hace unos días que aún no habría tomado una decisión definitiva sobre su candidatura presidencial en 2026, alegando que para ello requiere una profunda reflexión, debido a que "los riesgos son muy altos". Sin embargo, en diálogo con el programa 'Hablemos Claro', el regidor Aron Espinoza sostuvo que la postura del burgomaestre sería "falsa".

Según detalló, López Aliaga ya tendría todo listo, alegando que Renzo Reggiardo, el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, ya se encuentra preparado para sucederlo en el cargo acompañado de otros funcionarios. Por ello, pidió a la máxima autoridad del municipio capitalino no seguir mintiendo a la ciudadanía, que según remarcó, no lo recordarán por buenas obras, sino por el caos que se habría suscitado durante su gestión.

"Su plan, ya tenía ser candidato a la Presidencia de la República. Veo una entrevista que dice que está pensando, pero no, ¡no diga eso!, ¡no engañe a los limeños, señor López Aliaga! Usted va a ser candidato. Ya en la MML, el teniente alcalde ya está armando su cuadro para el relevo. El lunes 13 de octubre, Renzo estará sentado en el sillón como alcalde", expresó.

Eventual candidatura en medio de cuestionamientos

Aron Espinoza remarcó que Reggiardo sería el alcalde de Lima "a partir del 13 de octubre" en relevo de López Aliaga para que este último comience con su campaña política para ser elegido como el nuevo mandatario del Perú en los próximos comicios electorales.

Asimismo, cuestionó la eventual candidatura de López Aliaga en medio de cuestionamientos por afirmar que "ha convertido a Lima como potencia mundial" y que realizó la nueva Vía Expresa Sur, cuando en realidad solo "dejó a la capital sumida en el caos" y "una deuda de 20 años en la gestión municipal".

"No hay ninguna obra por el cual los limeños recordemos la gestión de López Aliaga. (...) Acá en Lima es como si hubiera pasado una catástrofe natural que ha arrasado todas las avenidas de Lima por el cual, el alcalde de Lima se ha visto en obligación en declararlas en emergencia", señaló a Exitosa.

RLA inaugura obras que "no funcionan"

Finalmente, lamentó que por la premura para ser candidato presidencial, Rafael López Aliaga inaugure obras con marcha blanca y que "no funcionan". Sostuvo que a los 700 u 800 millones de soles que se debe pagar de arbitraje a Rutas de Lima se suman más de S/100 millones que el burgomaestre gastó en su gestión para contratar abogados que declaren nula una concesión, pero que a la fecha no ha tenido ningún resultado.

Es así como el regidor Aron Espinoza reveló en Exitosa que el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dejará el cargo antes de finalizar su mandato para enfocarse en su candidatura presidencial con miras a las elecciones de 2026. Pidió dejar de engañar a la ciudadanía.