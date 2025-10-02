RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

La presidenta de la República, Dina Boluarte, tomó juramento a Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, tras la renuncia de Juan José Santiváñez.

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 02/10/2025

Luego de la sorpresiva renuncia de Juna José Santiváñez, este jueves 2 de octubre, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tomó juramento a Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Juan Manuel Cavero Solano es nuevo ministro de Justicia

Desde las primeras horas del presente, el Ejecutivo cursó una invitación a los medios de comunicación para que se acercaran hasta Palacio de Gobierno y ser parte de esta ceremonia de juramentación la cual estaba pactada para iniciar a las 9:30 de la mañana.

Minutos antes, los demás ministros de Estado comenzaron a llegar hasta la casa de Pizarro para ver de cerca la toma de juramento de Juan Manuel Cavero Solano. Tras las acostumbradas palabras de Dina Boluarte, el abogado respondió firmemente asumiendo así el reto más importante de su carrera dentro del Estado.

Luego del juramento, presidenta y ministro se tomaron de las manos y procedieron a saludar a los medios de prensa que se encontraban en Palacio de Gobierno. A la par, los demás integrantes del Consejo de Ministros despidieron entre aplausos a Juan José Santiváñez que también fue parte de esta ceremonia.

Noticia en desarrollo...

