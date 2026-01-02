Presidente del ANGR responde a Ernesto Álvarez: "La responsabilidad de dar tranquilidad es del Gobierno central"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, consideró que el estado de emergencia no está funcionando y respondió a las declaraciones del premier Ernesto Álvarez.

Estado de emergencia no es efectivo

En entrevista con Canal N, Noriega solicitó al Ejecutivo para que convoque a todos los gobernadores para que se les explique la estrategia para enfrentar la criminalidad.

"Esta emergencia no viene funcionando, en Pataz es un ejemplo, lo que pueda pasar en territorio nacional. Qué difícil es para las regiones, especialmente para Áncash, que está La Libertad declarada en estado de emergencia, Lima en estado de emergencia. Áncash se encuentra en el medio y las fronteras, como no está declarado en emergencia, la delincuencia migra", sostuvo.

Señaló que espera que haya una rápida reacción del Gobierno, aprovechó para contestar a la reacción del premier al comunicado de la organización.

"Dice, es un pronunciamiento más, pero desde la competencia de la regiones es lo único que podemos hacer porque la Constitución Política del Perú, en su artículo 174 lo dice clarísimo, la responsabilidad de dar la tranquilidad y seguridad nacional es del Gobierno central", indicó.

Agregó que lo que se debe hacer es tomar acciones apoyadas por las recomendaciones de técnicos profesionales y expertos internacionales para "tomar la decisiones políticas acompañado de la parte presupuestal".

Comunicado de la ANGR

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) condenó los asesinatos de tres personas en la provincia de Pataz, en La Libertad, luego de un enfrentamiento armado en una bocamina.

El organismo sostuvo que el ataque que dejó también a 7 personas desaparecidas, evidencia el deterioro de la seguridad ciudadana y el avance del crimen organizado en distintas zonas del país.

"Lo sucedido en Pataz no es un caso aislado, sino consecuencia de la ausencia de una estrategia eficaz del Ejecutivo central, que no ha logrado garantizar el control territorial ni la protección de la vida de la población frente a la violencia criminal y las economías ilícitas", indicaron.

Es por ello que exigieron al Ejecutivo acciones inmediatas para frenar esta clase de actos registrados en Pataz, por lo que pidieron se intervenga integralmente la provincia, se fortalezca la Policía Nacional, se articule el Gobierno Regional de La Libertad y los gobiernos locales, así como medidas firmes contra la impunidad.

El presidente de la ANGR, Koki Noriega, sostuvo que como gobierno regionales solo pueden pronunciarse y exigir medidas, pues el Gobierno central es el encargado de brindar la seguridad y tranquilidad a la población.