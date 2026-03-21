José Jerí defiende compra de aviones aprobada en su Gobierno: "Es parte de una estrategia de defensa nacional"

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, José Jerí, respondió ante los cuestionamientos por haber aprobado la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. A través de sus redes sociales, Jerí asevera que la adquisición es necesaria y forma parte de una estrategia de defensa nacional.

José Jerí defiende compra de aviones a EE.UU.

José Jerí reapareció en redes sociales tras ser consultado por lo compra de aviones F-16 a Estados Unidos, proceso que fue iniciado en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y continuada por su gestión.

Por tal razón, asevera que su gestión decidió continuar con el procedimiento iniciado. Actualmente, José María Balcázar sigue respaldando tal gestión.

En ese sentido, indicó que la adquisición de tales aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) "son necesarios" para la defensa nacional, precisando que este proceso "viene de años".

"Los aviones son necesarios y es parte de una estrategia de defensa nacional, orientada a fortalecer nuestra capacidad disuasiva. Súmale que estamos por perder nuestros aviones actuales por acabar su vida útil. Esto viene de años, se proyectó y se presupuestó, y con ello se inicia todo el procedimiento", escribió a través de la plataforma X.

Los aviones son necesarios y es parte de una estrategia de defensa nacional, orientada a fortalecer nuestra capacidad disuasiva. Súmale que estamos por perder nuestros aviones actuales por acabar su vida útil. Esto viene de años, se proyectó y se presupuestó, y con ello se inicia... — José Jerí (@josejeriore) March 21, 2026

Gobierno de Balcázar indica que proceso "sigue en curso"

En medio de los cuestionamientos por la compra de los equipos militares, Presidencia emitió un comunicado donde informa que el proceso de contratación de compra estatal continúa.

En el comunicado oficial se aclara la situación actual de la compra indicando que está aún está en desarrollo y contempla diversas etapas antes de la firma del contrato de compra.

En líneas generales, el proceso prevé: la solicitud de adquisición por parte de la FAP, la presentación y evaluación de postores, el análisis técnico de las ofertas, la asignación presupuestal, la revisión por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) y la Contraloría, así como la negociación y firma del contrato.

Finalmente, indica que una vez concluido el proceso se realizará el anuncio público, tal como indica la normativa vigente, la cual, aseguran, se cumple de manera estricta en todas sus fases.

El exjefe de Estado, José Jerí, no dudó en brindar su postura sobre el proceso de compra de aviones a Estados Unidos. En ese sentido, defendió la decisión de su gestión de continuar con el procedimiento y ahora continuado por José Balcázar.