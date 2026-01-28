'El Monstruo' extraditado: ¿Por qué NO podrá ser condenado a cadena perpetua? Experto explica la razón

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este miércoles 28, el criminal Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', fue finalmente entregado a las autoridades peruanas y extraditado desde Paraguay. El líder de 'Los Injertos del Norte' llegará al Perú en las próximas horas y está aun en discusión cuál será la pena que cumplirá.

Justicia paraguaya no permite aplicar cadena perpetua a 'El Monstruo'

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista James Rodríguez indicó que la justicia peruana no puede imponer una pena mayor a la permitida en Paraguay, donde el sicariato y la extorsión no contemplan cadena perpetua, a diferencia de nuestro país.

"El Perú mantiene tratados internacionales de extradición con muchos países a nivel mundial, entre ellos Paraguay. Entonces, tenemos que basarnos por el principio de pacta sunt servanda, es decir, todo lo pactado en el tratado tiene que cumplirse", explicó.

En ese sentido, Rodríguez manifestó que el límite para la condena de Moreno va a estar establecido por la ley penal paraguaya, por lo que ve "muy difícil" que le pueda imponer una sanción mayor a la contemplada en dicho país sudamericano.

Interpol Paraguay entrega a 'El Monstruo' a autoridades peruanas

El letrado precisó que estos tratados funcionan en base al principio de reciprocidad, es decir, que los mismos delitos deben ser catalogados en ambos países, tanto en el que se le requiere al delincuente como desde donde se le extradita.

Agregó que, en Paraguay, no existe el concepto de "organización criminal" en el estricto sentido de la palabra, y que las penas "son bastante bajas": de 10 hasta 15 años de cárcel.

"No como lo que sucede en nuestro país, donde los delitos de extorsión y sicariato ya están contemplados en las sanciones penales entre 30 y 35 años y cadena perpetua. Ojalá, por el bien del país, se pueda sentenciar a este sujeto a una pena máxima, que debe ser la cadena perpetua", expresó Rodríguez.

De acuerdo a dicha normativa, Perú se encuentra sujeto a tratados internacionales de extradición y está en la obligación de cumplir y "guardar los parámetros de las sanciones posteriores".

El experto legal aseguró que 'El Monstruo' tenía conocimiento de esta situación, por lo que, conveniente y estratégicamente, se había refugiado en Paraguay.

"Sin lugar a duda, este sujeto sabía muy bien a dónde se fugaba para poder, de una forma u otra, resguardarse en las sanciones futuras. Estos delincuentes no hacen algo si no lo piensan o no están bien asesorados", sentenció.

