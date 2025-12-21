José Jerí tiene menor aprobación en nueva encuesta Datum: "El apoyo cae en la población adulta"

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la prórroga del estado de emergencia dictado en Lima y Callao y una falta de presentación de resultados de dicha medida, la aprobación general del presidente interino José Jerí ha disminuido, según la última encuesta de Datum.

Desaprobación general se ha incrementado

En diálogo con Exitosa, la gerente general de Datum, Urpi Torrado, explicó que la aprobación del mandatario de 39 años ha bajado de 58% a 55% debido a que la desconfiada población adulta mayor ha dejado de apoyarlo.

"El apoyo cae en la población adulta mayor de 55 años, que es gente que ya ha vivido distintas experiencias, se ha frustrado, tiene la experiencia de vivir gestiones anteriores y que finalmente, quienes estuvieron en el poder, no cumplieron con sus promesas", explicó Torrado.

Según Torrado, las personas que han quitado su respaldo a Jerí están dentro de un segmento "escéptico e incrédulo que empieza a exigir resultados de manera más inmediata".

No obstante, el mandatario aun cuenta con popularidad entre los ciudadanos jóvenes del país. La representante de Datum atribuye esta simpatía a una afinidad que responde a su edad y comportamiento en redes sociales.

"Lo que vemos es que el presidente tiene mucho apoyo entre la juventud, quizás porque es joven y porque también usa mucho las redes sociales", señaló.

Torrado precisó que, pese a esta ligera disminución, se debe esperar a las siguientes mediciones para confirmar si existe una tendencia a la baja o si se está estabilizando y la popularidad está dentro de su rango.

Por otro lado, la desaprobación del jefe de Estado, quien continúa realizando su gira nacional, se ha incrementado. El pasado noviembre, tenía un 20% de rechazo, que ahora ha aumentado a un 33% de críticos a su gestión.

En el caso del interior del país, la región sur es la que más ha expresado su rechazo a Jerí Oré, alcanzando una desaprobación del 48%. El norte lo rechaza en un 37%, le sigue el centro con 32%, oriente con 19% y Lima y Callao, con 27%.

Gobierno extiende estado de emergencia en Lima y Callao

Desde hoy, domingo 21 de diciembre hasta el 21 de enero del 2026, estará vigente el tercer estado de emergencia del Gobierno del presidente José Jerí, con la finalidad de seguir haciéndole frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Durante la duración de la medida, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.