Janet Tello rechaza ataques contra el Poder Judicial tras declaraciones de Rospigliosi sobre labor de jueces

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Poder Judicial, Jannet Tello, se expresó en rechazo a las declaraciones "denigrantes" por parte de autoridades y altos cargos hacia el órgano que viene liderando.

Durante su discurso XIV Congreso Nacional de Jueces en Tacna, Tello calificó estas expresiones como inaceptables, señalando que "mancillan el honor de los jueces y juezas" y socavan la confianza ciudadana en la administración de justicia.

¿Qué motivó la respuesta de Tello?

La magistrada alzó la voz en respuesta al presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien en el foro empresarial CADE Ejecutivos 2025 pidió una "limpieza" y "barrida" del sistema judicial peruano.

🚨 "Hay que limpiar el sistema judicial", afirmó el presidente encargado del Congreso, @Frospigliosi, durante su intervención en CADE Ejecutivos 2025, frente a la ola de crimen y delincuencia que afecta al país. 🇵🇪 pic.twitter.com/5ZtRwCQmrx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 5, 2025

Ante ello, la autoridad judicial hizo énfasis en el hecho de que estas críticas se lleven a cabo en espacios donde ni siquiera se encuentran presentes para responder.

"Debo rechazar firmemente las expresiones contra el Poder Judicial hechas en eventos o espacios públicos, inclusive desde el poder político, y siempre -qué casualidad- sin que nos encontremos presentes para rebatirlos", expresó la magistrada.

Intereses políticos

En esa línea, la cabeza del órgano de justicia refirió que las palabras dichas por Rospigliosi —sin mencionarlo directamente— y otros funcionarios estarían motivadas por intereses políticos y un desconocimiento de la complejidad con la que opera este poder del Estado.

"Tales afirmaciones tienen distintos móviles: pueden ser intereses particulares, intereses político-partidarios o la ignorancia de problemas históricos como la permanente insuficiencia presupuestal", remarcó.

Tello Gilardi rechaza las expresiones contra el Poder Judicial hechas en eventos o espacios públicos, inclusive, desde el poder político, las cuales tiene diferentes móviles, entre ellos los políticos partidarios, particulares o la ignorancia de problemas históricos, como la... pic.twitter.com/PVgwWhhhnO — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 6, 2025

¿Qué rodea estas críticas?

La tensión entre el Congreso y el Poder Judicial se ha intensificado en los últimos meses, especialmente por casos de investigaciones judiciales contra congresistas, cuestionamientos a la Junta Nacional de Justicia, y debates sobre la reforma del sistema judicial.

En ese marco, declaraciones como las de Rospigliosi son vistas por Jannet Tello como intentos de deslegitimar a la judicatura con intereses particulares de cara a las próximas elecciones generales.

"No podemos permitir que ningún interés político, económico o de cualquier índole socave la independencia, que garantiza el ejercicio imparcial y objetivo de nuestra función".

La respuesta de Tello busca así defender la autonomía judicial y limitar una posible injerencia política generada por discursos polarizantes. Con ello reafirma su postura de que la justicia no puede ser tratada como un botín para ganar votos con campañas de deslegitimación.