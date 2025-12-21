Hijo de Ciro Castillo defiende a su padre: Por ser gobernador no significa que sepa la modalidad de contratos

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la orden de detención en contra del prófugo funcionario Ciro Castillo, su hijo, Antonio Castillo Rojo, rechazó que su padre haya incurrido en actos ilícitos como gobernador regional del Callao. Según mencionó, no tiene por qué haber sabido sobre contrataciones y procesos, a pesar de la investidura de su cargo.

Denuncia persecución política desde inicio de gestión de su padre

En diálogo con Exitosa, el hijo de Ciro Castillo salió en defensa de su padre, señalando que existe una tendencia sobre lo que "va a suceder el próximo año" relacionada a una presunta persecución política contra "funcionarios o candidatos" a las Elecciones 2026.

En ese sentido, Antonio Castillo aseguró que el desaparecido titular regional del Callao es solo la "imagen política" de su gestión, lo que, según considera, lo liberaría de cualquier responsabilidad de presuntos actos de corrupción por parte de terceros.

Por ello, Castillo Rojo afirmó que el hecho de ostentar dicho cargo no implica que su padre, acusado de ser cabecilla de la organización criminal "Los Socios del Callao", conozca la modalidad en la que se gestionan las contrataciones o servicios en el GORE.

"Va a haber un ataque a todos que están metidos en política. Le están dañando la imagen al doctor, él es imagen política de una gestión. Es decir, usted no puede controlar ciertas cosas que están delegadas a otras personas. Solamente por el hecho de ser gobernador, no significa que pueda saber la modalidad con la cual se hacen los servicios, procesos", afirmó.

En exclusiva para Exitosa, Antonio Castillo Rojo salió en defensa de su padre tras orden de arresto en su contra.

Además, indicó que su padre ha sido víctima de una persecución desde que asumió como gobernador regional del Callao y deslizó que la vicegobernadora Edita Vargas, quien ha reemplazado al investigado funcionario, habría estado detrás del caso y su salida del GORE.

"Ni bien el doctor Ciro ingresó a su gestión, y no habiendo terminado su primer año, lo quisieron vacar. Ahora que han logrado sacar al doctor Ciro con leguleyadas, están alrededor de la vicegobernadora la gente que estuvo en la vacancia", sostuvo.

Ante ello, aseguró que "no existen coincidencias". También acusó a periodistas de la región Callao de afirmar sin pruebas que Ciro Castillo estaría detrás de atentados o de desviación de millones de soles para favorecerlo a él en su candidatura a la Cámara de Diputados por Alianza para el Progreso.

Niega comunicación con su padre tras orden de arresto

Pese a que, en su momento, el jefe de la Dircocor, Gral. Luis Lira, expresó que Ciro Castillo había sido visto por última vez cuatro días antes del allanamiento de la sede del Gobierno Regional del Callao y la orden de detención en su contra, su hijo señaló que nunca tuvo comunicación con su padre.

Asimismo, dijo que dos días antes de la intervención en su casa, había sido internado en una clínica por un problema de artrosis.