Hijo de Ciro Castillo desliza que vicegobernadora del Callao estaría detrás del proceso contra su padre

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El hijo del prófugo funcionario Ciro Castillo, Antonio Castillo Rojo, salió en defensa de su padre tras la pendiente orden de arresto en su contra por ser, presuntamente, cabecilla de la organización criminal "Los Socios del Callao". Según indicó, la vicegobernadora chalaca estaría detrás de ello.

Insinúa que Edita Vargas estuvo detrás de proceso contra Castillo

En declaraciones para Exitosa, Castillo Rojo, lanzó una dura acusación contra la vicegobernadora Edita Vargas, quien ha reemplazado en el cargo al investigado. Según él, la funcionaria habría estado detrás del caso e influido en la salida de su padre del GORE.

"Ni bien el doctor Ciro ingresó a su gestión, y no habiendo terminado su primer año, lo quisieron vacar. Ahora que han logrado sacar al doctor Ciro con leguleyadas, están alrededor de la vicegobernadora la gente que estuvo en la vacancia", sostuvo.

Ante ello, aseguró que "no existen coincidencias" y aseguró que su padre ha sido víctima de una persecución desde que asumió como gobernador regional del Callao.

Ahora, según Castillo Rojo, existe una tendencia sobre lo que "va a suceder el próximo año" relacionada a una presunta persecución política contra "funcionarios o candidatos" a las Elecciones 2026.

Afirma que su padre no sabía sobre contratos en el GORE

En ese sentido, aseguró que el desaparecido titular regional del Callao es solo la "imagen política" de su gestión, lo que, según considera, lo liberaría de cualquier responsabilidad de presuntos actos de corrupción por parte de terceros.

Por ello, Castillo Rojo afirmó que el hecho de ostentar dicho cargo no implica que su padre, acusado de ser cabecilla de la organización criminal "Los Socios del Callao", conozca la modalidad en la que se gestionan las contrataciones o servicios en el GORE.

"Va a haber un ataque a todos que están metidos en política. Le están dañando la imagen al doctor, él es imagen política de una gestión. Es decir, usted no puede controlar ciertas cosas que están delegadas a otras personas. Solamente por el hecho de ser gobernador, no significa que pueda saber la modalidad con la cual se hacen los servicios, procesos", afirmó.

También acusó a periodistas de la región Callao de afirmar sin pruebas que Ciro Castillo estaría detrás de atentados o de desviación de millones de soles para favorecerlo a él en su candidatura a la Cámara de Diputados por Alianza para el Progreso.

Antonio Castillo Rojo indicó que su padre, el investigado Ciro Castillo, ha sido víctima de una persecución desde que asumió como gobernador regional del Callao y deslizó que Edita Vargas esté detrás de su salida del GORE.