Gobierno designa como nueva jefa del IRTP a periodista allegada a Juan José Santivañez

Se trata de Adriana Rodríguez Jadrosich quien empeñó el cargo de Directora General de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional cuando Juan José Santiváñez era el ministro del Interior. El nombre de Rodríguez fue mencionado por su exjefe cuando este le atribuyó la responsabilidad de la filtración un texto periodístico antes de que fuera emitido.

Adriana Rodríguez Jadrosich nueva jefa del IRTP

El Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) ha nombrado como nueva Jefa Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú a Adriana Janette Rodríguez Jadrosich en reemplazo de Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco, quien ocupó el cargo apenas dos meses.

La resolución suprema N° 017-2025-MC fue publicada en el diario El Peruano este jueves 28 de agosto pero emitida un día antes. El documento se encuentra firmado por la presidenta de la república, Dina Boluarte, y la ministra de Comercio y Turismo Exterior a cargo del despacho de Cultura, Desilú León.

El puesto, anteriormente ocupado por Rossella Leiblinger, fue entregado a su persona luego que el gobierno aceptará la renuncia de Ninoska Chandía por una presunta demora en ejecutar un programa presidencial en TV Perú. Ahora, el cargo está ocupado por Adriana Rodríguez como nueva cabeza institucional. Según, la resolución "se estima pertinente dar por concluido el citado encargo" a Leiblinger y, hasta el momento, no ha transcendido el motivo de su salida.

Cuestionamientos por cercanía con Juan José Santiváñez

El nombre de Adriana Rodríguez saltó en los medios por una infidencia por parte de Juan José Santiváñez cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior y fue invitado al dominical periodístico Cuarto Poder.

Durante la entrevista con la conductora del programa, Santiváñez hace mención de que tenía en su posesión uno de los textos periodísticos que saldría en el programa, que trataba sobre su persona, antes de que este fuera emitido.

Cuando el exministro del Interior fue cuestionado por la presentadora, el señaló a su entonces jefa de prensa, Adriana Rodríguez, como la persona responsable de que el texto llegará a sus manos. Rodríguez siendo ponchada en vivo negó las palabras de Santiváñez y procedió a retirarse del estudio sin compañía de su entonces jefe.

