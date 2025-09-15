Betssy Chávez sobre su huelga de hambre seca: "Salgo de prisión con un cuadro anémico y de desnutrición"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La extitular del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, dio detalles sobre las consecuencias a su salud, tras haber realizado una huelga de hambre seca en su última etapa en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Como se recuerda, la también exministra de Cultura y Trabajo llevó a cabo la medida extrema a manera de protesta por la presunta inacción del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) frente a los "maltratos" y "abusos" que acusó desde julio último al interior del reclusorio.

¿Cuál es su estado actual de salud?

En su primera entrevista con un medio de comunicación luego de recobrar su libertad, la ex primera ministra contó que por voluntad propia solicitó adelantar su alta médica para el lunes 8 de septiembre, cuando recién hoy, 15 de septiembre, estaba programada para dejar la clínica donde estaba internada. Mencionó, que, dicha decisión fue porque se sentía agobiada en cama.

"Yo salgo (del penal) con un cuadro anémico, con un cuadro de desnutrición, obviamente sigo desnutrida, y con un síndrome de retroalimentación, porque lamentablemente el cuerpo humano empieza a vomitar comida luego de 11 días de huelga de hambre seca", comentó en Exitosa.

Tras lograr ser estabilizada y posteriormente recibir el alta alta médica, Chávez Chino mencionó que hace unos días regresó al mencionado establecimiento penitenciario a manera de gesto hacia sus excompañeras para recordarles la "causa social" por lo que luchan. Agregó, que, esta semana volverá al Penal Anexo Mujeres y también a Santa Mónica.

Acusa que no fue tratada como funcionaria pública

En diálogo con Nicolás Lúcar, la ex primera ministra reveló también que durante su etapa carcelaria no fue tratada como funcionaria pública, pues no se la asignó al área donde otras figuras políticas habían permanecido.

"Desde que llegué al penal, a mi nunca se me trató como funcionaria pública, y normal, no hay ningún problema. Pero a todas las anteriores políticas las mandaron siempre a un área que se llama 'prevención'. Yo ingreso y en el área de prevención, había habido quemadas en enero de ese año, entonces era un área que al parecer no estaba habilitado, está al lado de un sector que se llama 'aislamiento' donde hay mucha bulla", comentó.

Pese a su condición de exfuncionaria de gobierno, reveló fue clasificada al Pabellón "A" y que durante seis meses durmió en el piso, al lado de un silo y que al interior del penal no hay servicios higiénicos, sino huecos que servir como urinarios.

