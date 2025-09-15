Betssy Chávez sobre estancia en prisión: "Nunca se me trató como funcionaria pública"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, la expremier Betssy Chávez reveló detalles de su estancia en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde permaneció con una prisión preventiva durante dos años.

No tuvo trato de funcionaria pública

Chávez aseguró que desde su llegada al penal de Mujeres de Chorrillos no se le trató como funcionaria pública, pues no se la asignó al área donde otras figuras políticas habían permanecido.

"Desde que llegué al penal, a mi nunca se me trató como funcionaria pública, y normal, no hay ningún problema. Pero a todas las anteriores políticas las mandaron siempre a un área que se llama prevención. Yo ingreso y en el área de prevención, había habido quemadas en enero de ese año, entonces era un área que al parecer no estaba [habilitado]", comentó.

La expremier reveló que fue designada a otro pabellón donde, afirma que, tuvo que dormir en el piso y se mantuvo en el lugar por lo menos seis meses, hasta que su salud se vio deteriorada.

"Entonces a mi me clasifican inmediatamente al pabellón A y yo estuve en lo que se dice piso seis meses, hasta que mi estado de salud empezó a ir un poco mal. (...) Dormir en el piso, en el suelo y yo estuve al lado del silo", detalló.

Además, dio a conocer que en el penal no hay baños con inodoros en las celdas, sino silos, que viene a ser huecos en la tierra y según expresó eran usados sólo como urinarios.

"Porque en el penal donde yo estuve, en el Anexo, no tenemos baños, hay cuatro baños que están en el primer piso, en el patio, baño con inodoro, a eso me refiero. Pero las celdas tenemos solamente silos, que es un huequito y normalmente lo usamos como urinario", detalló.

"La situación carcelaria es bastante dura"

Asimismo, Chávez aprovechó para referirse a la situación del Sistema Penitenciario en el país, desde su propia vivencia aseguró que la mayoría de reos se encuentran en la situación de procesados.

"La situación carcelaria es basta dura. Tienes entre 60% y 50% de gente procesada, osea gente que está sentenciada es un número minoritario. No es como las personas piensan (...) Hay personas que están por delitos, como el caso burrier y les ponen penas bien fuertes, yo preferiría que personas así estén en libertad y pagando una caución", manifestó.

Tras dos años de reclusión en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, la expremier Betssy Chávez dio su primera entrevista en Exitosa luego de recuperar su libertad y reveló que nunca recibió el trato de funcionaria pública durante su estancia.