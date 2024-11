Boluarte compara a familias de 'Tierra Prometida' con pasaje bíblico: Ustedes estaban casi igual en pampas de arena

La presidenta de la República, Dina Boluarte, comparó a las familias de la zona 'Tierra Prometida' con un pasaje bíblico durante una actividad oficial: "Caminaron 40 años en el desierto y ahí quedaron, ustedes estaba casi igual en esas pampas de arena", dijo.

Durante una ceremonia que se realizó en Palacio de Gobierno, la mandatario recordó cuando visitó 'Tierra Prometida' durante la campaña electoral y recordó una cita bíblica.

"Me alegra mucho ver a mis amigos de Tierra Prometida, recuerdo cuando me subí a esa tarima en campaña, ¿Qué les dije? Que íbamos a ponerles agua y desagüe, pero también les dije que el nombre Tierra Prometida es muy bonito, pero me hacía recordar aquel pasaje de la Biblia que caminaron 40 años en el desierto y ahí quedaron, ustedes estaba casi igual en esas pampas de arena", declaró.