José Jerí ratifica ruptura de relaciones diplomáticas con México: "Se está dando un uso irregular del asilo político"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Debido a que el gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, otorgó asilo político a Betsy Chávez a pesar de los procesos judiciales que afronta en el Perú, el gobierno de José Jerí decidió romper relaciones diplomáticas con dicha nación asegurando que estaba interviniendo directamente en temas internos nacionales.

José Jerí ratifica ruptura de relaciones diplomáticas con México

Eso no fue suficiente, ya que a través de la Cancillería elevó un reclamo ante las autoridades internacionales para cuestionar lo que ellos consideraban el uso irregular de la figura del asilo político. Luego de varios semanas de aquella cuestión, el jefe de Estado brindó una entrevista donde volvió a ser consultado sobre el tema y aprovechó la oportunidad para ratificar su postura.

En primer lugar, José Jerí indicó que el caso de Betssy Chávez es un hecho particular por lo que no podría ser comparado con otro en la región. A su vez, indicó que la intervención del gobierno de México en dicha oportunidad fue lo que lo llevó a romper las relaciones diplomática ya que no permitirán ninguna postura de ese tipo.

"Son escenarios distintos, ¿no? En nuestro caso, eh, tuvimos que tomar la decisión de romper relaciones con México porque fue la gota que derramó el vaso, en buena cuenta, ¿no? Nuestra relación bilateral se venía debilitando con posturas intervencionistas sobre decisiones autónomas de nuestro país y no íbamos a permitir nada más de ello", indicó en entrevista con Andrés Oppenheimer.

Betssy Chávez permanece al interior de la embajada de México.

Esperarán el respaldo del resto de países

En esa misma línea, el presidente de la República indicó que están esperando la respuesta de las demás países de la región para que la figura del asilo político pueda cambiar y no seas utilizado en casos donde asilado huye de la justicia. Según indicó, la persecución política existe y se da cuando se cuestionan las ideas de una persona sin razón alguna y no por huir de sentencias.

"Vamos a seguir manteniéndonos en esa postura, vamos a seguir evaluando porque no tenemos ningún plazo para poder pronunciarnos. Esperemos también la reflexión de, de parte de los demás países respecto al uso inadecuado que se está dando. El asilo político son por ideas, por posturas políticas, no por procesos judiciales. Hay que entenderlo en ese real contexto, ¿no?", agregó.

En resumen, José Jerí ratificó la postura del Perú tras haber roto relaciones diplomáticas con México luego que se le otorgara asilo político a Betssy Chávez.