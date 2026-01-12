Carlos Anderson: JNE convoca a accesitaria de parlamentario fallecido para asumir su cargo

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones convocó a Judith Laura Rojas para que asuma el cargo de congresista, en reemplazo del fallecido parlamentario Carlos Anderson Ramírez, al ser su accesitaria.

Accesitaria asumirá curul

A través de la Resolución N° 0004-2026-JNE, publicado en el boletín de Normal Electorales del Diario Oficial El Peruano, fue oficializada la medida que convoca a Judith Laura para que asuma el cargo de congresista de la República, con el fin de completar el periodo legislativo 2021-2026, y se le otorgará la credencial de la faculta en el puesto.

Asimismo, deja sin efecto la credencia otorgada a Carlos Anderson Ramírez como congresista de la República, con motivo de las elecciones generales 2021. Además, dispone poner la presente resolución en conocimiento del Congreso de la República y Laura Rojas.

De igual manera, orden su publicación en el Diario Oficial El Peruano y en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones. El documento cuenta con la firma de los miembros del pleno del JNE y de su presidente, Roberto Burneo.

Perfil profesional

Judith Laura Rojas es docente y artista, con participación activa en actividades culturales y educativas. Su perfil se ha vinculado más a la promoción de valores comunitarios que a la política tradicional.

Militante de Podemos Perú, postuló al Congreso en 2021 por Lima. Aunque no obtuvo curul, quedó como accesitaria en la lista, lo que hoy la coloca en el centro de atención.

Su nombre ya había aparecido en medios cuando se discutía la ausencia prolongada de la congresista Digna Calle. En ese contexto, Rojas fue mencionada como posible reemplazo, lo que le dio cierta visibilidad política.

Laura ha cuestionado la falta de compromiso de algunos parlamentarios, recordando que el cargo es "irrenunciable y a tiempo completo". Esa postura la acerca a un discurso de responsabilidad ciudadana y ética política.

Se presenta como una figura cercana a la ciudadanía, con énfasis en educación y cultura. Su perfil público busca transmitir sencillez y compromiso social, más que protagonismo partidario.

La vacante dejada por Carlos Anderson abre un nuevo capítulo en el Congreso. Aunque él se desempeñaba como independiente, su reemplazo debe salir de la lista de Podemos Perú. Con 11,493 votos, Judith Laura Rojas aparece como la accesitaria más probable, lista para ocupar un escaño que ahora se convierte en símbolo de continuidad y expectativa.

Es por ello que el JNE ha decidido convocar a Judith Laura Rojas para que asuma la curul de Carlos Anderson Ramírez en su reemplazo tras su deceso.