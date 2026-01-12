Luis Advíncula y su picante mensaje sobre concentrar con Paolo Guerrero: "No concentro con viejos"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Aunque Luis Advíncula no jugó en el debut de Alianza Lima, el lateral derecho ya protagonizó un momento divertido en la previa. Antes del partido, lanzó una picante broma a Paolo Guerrero sobre concentrar juntos, desatando risas entre el propio 'Depredador' y los presentes.

Luis Advíncula trolea a Paolo Guerrero

El primer partido de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata terminó con derrota 2-1 ante Independiente, pero lo que se llevó todas las miradas no fue el resultado, sino una divertida broma entre Luis Advíncula y Paolo Guerrero antes de que iniciara el encuentro.

@serieriodelaplata No podían faltar las tortas fritas 🌧️ Llegó Guerrero al Viera y Shulay lo esperó con un clásico uruguayo 😋 #Serie2026 ☀️🇺🇾 ♬ sonido original - serieriodelaplata

Ambos futbolistas fueron interceptados por un creador de contenido que les entregó un postre típico de Uruguay. Entre risas, felicitó a Luis Advíncula por su llegada a Alianza Lima y le preguntó cómo sería la convivencia diaria con su amigo y compañero histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero.

"¿Van a concentrar juntos?", consultó el creador de contenido. "No, yo no concentro con viejos", respondió Luis Advíncula, desatando las carcajadas tanto del entrevistador como de Guerrero.

¿Por qué Advíncula fichó por Alianza?

Luis Advíncula explicó que su fichaje por Alianza Lima responde a un sueño familiar y que desde su llegada al club victoriano lo hicieron sentir cómodo y valorado. "¿Por qué Alianza Lima? Me hicieron sentir bien desde el minuto uno. Vengo a cumplir un sueño familiar", precisó el ex Boca Juniors.

Sobre los motivos que lo hicieron regresar al país tras 15 años, el 'Rayo' Advíncula explicó que se trata de un tema puramente familiar y agradeció a Boca Juniors por permitirle salir, pese a tener contrato vigente hasta fin de año.

"Tenía un tema familiar, el club felizmente me ayudó a poder salir. Siempre agradecimiento, me trataron muy bien, siempre voy a esar agradecido con Boca. Le agradecí a Román (Riquelme), accedió de inmediato a lo que yo le había planteado", reveló para TyC Sports.

Al ser consultado sobre lo que deja su paso por Boca Juniors, comentó: "Contento, creo que si bien en los últimos años no estuve creo muy bien, en líneas generales fue un paso bueno".

"El fútbol es de momentos, no estaba pasando por un buen momento, tuve un bajón en mi rendimiento y creo que en los últimos años no se dio las cosas como quería", añadió.

Así, aunque Luis Advíncula no jugó en el debut de Alianza Lima, su picante broma sobre concentrar con Paolo Guerrero dejó claro que el lateral derecho ya sabe cómo generar risas y buena química con sus compañeros.