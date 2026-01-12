Actriz peruana acusada de asesinar a su pareja: Bajo investigación policial en Puno

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Escándalo en Puno. Una actriz peruana fue intervenida por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusada de asesinar a su joven pareja tras una discusión. La artista fue detenida y el caso se mantiene bajo investigación.

Actriz peruana bajo investigación en Puno

El mundo del entretenimiento, del espectáculo y en especial del cine peruano se encuentra en conmoción. Pues bien, se reportó que una joven actriz se ha visto involucrada en un trágico suceso en Puno. De acuerdo a las primeras diligencias de las autoridades como la Policía y el Ministerio Público, se trataría de Danitza Anel Pilco Laura, conocida por interpretar a 'Rosaura' en la película 'Reynaldo Cutipa'.

Los más recientes reportes revelan que la actriz Pilco Laura habría tenido un fuerte altercado en un inmueble alquilado ubicado cerca de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA-Puno), donde, aparentemente, vivía con su pareja identificada como Yeison Ronny Olivera Flores.

De acuerdo a la policía, la discusión habría sido motivada por celos y reclamos de falta de atención, lo que habría llevado a la joven artista a usar un arma blanca contra su enamorado Olivera Flores, estudiante de la especialidad de Pesquería de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA).

Danitza Anel Pilco Laura con detención preliminar

Asimismo, las autoridades indicaron que, aparentemente, la actriz peruana habría abandonado la habitación para contactar a un amigo cercano y confesar lo ocurrido. Fue esta tercera persona quien dio alerta al SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) para auxiliar al herido, quien fue trasladado al hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, donde los médicos confirmaron su deceso.

También se reportó que Danitza Anel Pilco recibió atención médica porque se autolesionó. Al tener conocimiento de este terrible suceso, efectivos del Área de Investigación Criminal (Areincri) Puno intervinieron y detuvieron preliminarmente a la artista, mientras se determinan las responsabilidades penales correspondientes por el delito de presunto homicidio.

Familiares de la víctima exigen justicia

Los familiares de Yeison Ronny Olivera Flores hicieron un llamado a la justicia peruana tras el sepelio del joven universitario de 20 años, quien falleció luego de ser presuntamente apuñalado por Danitza Anel Pilco Laura en Puno, el último fin de semana.

Asimismo, los representantes del Tercio Estudiantil, Asamblea y Consejo Universitario de la UNA Puno expresaron, a través de Facebook, su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de Rony Olivera.

De esta manera, una joven actriz, Danitza Anel Pilco, conocida por su participación en la película peruana 'Reynaldo Cutipa', se ha visto envuelta en una investigación policial tras ser acusada de presuntamente haber asesinado a su pareja en Puno. La Policía y la Fiscalía realizan las diligencias respectivas para esclarecer los hechos.