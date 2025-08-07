Canciller Elmer Schialer aconseja a Dina Boluarte bajar tensiones con Colombia: "Que la diplomacia funcione"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, en entrevista con Canal N, aseguró que le aconsejó a la presidenta Dina Boluarte a bajar las tensiones que se están viviendo con Colombia durante estos últimos días.

Elmer Schialer, ministro de Relaciones Exteriores: Le he aconsejado a la presidenta Dina Boluarte bajar las tensiones con Colombia



"Que la diplomacia funcione"

Durante su intervención, Schialer resaltó que, tras su recomendación, Boluarte determinó no expresarse al respecto, luego de las controversiales afirmaciones del presidente del país norteño, Gustavo Petro, quien aseguró que Perú estaba "copando" su territorio.

"He aconsejado a la presidenta Dina Boluarte bajar las tensiones (...) Por eso, la presidenta Boluarte ha decidido no entrar en un diferendo verbal mediático y más bien dejar que la diplomacia funcione", declaró.

Con ello, aseguró el funcionario, se asegura la estrategia de la dignataria, la cual está basada en permitir que los canales diplomáticos mantengan su buen funcionamiento, evitando contestar para no generar una discusión que escale a mayores repercusiones entre ambas naciones.

"Yo le he recomendado a la señora presidenta (...) que por el momento sería bueno no hacer declaraciones que puedan ser tomadas de una manera incorrecta o leída de manera equivocada", puntualizó.

Dina Boluarte en Japón

En medio de las tensiones limítrofes entre Perú y Colombia, la presidenta Dina Boluarte viajó a Japón, acompañada del canciller y otros seis ministros más. para participar de la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (Cepeja).

Durante la inauguración de este encuentro en Tokio, que celebra su decimosexta edición, la jefa del Estado peruano destacó los esfuerzos de esta alianza privada. El objetivo que tiene es el impulso del intercambio comercial y los flujos de inversión entre ambos países.

"Durante la inauguración del XVI reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés, la presidenta Boluarte destacó los esfuerzos de esta asociación privada para impulsar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre ambos países", sostuvo la mandataria ante los presentes.

Al respecto, la presidenta resaltó que esta asociación de emprendedores hace notables esfuerzos para promover las exportaciones peruanas en el mercado japonés. Agregó que los principales objetivos de su gobierno es fomentar el crecimiento sostenido de la economía peruana través de la expansión mundial de nuestros mercados.



"Mi país tiene una oferta agroexportadora y pesquera altamente valorada a nivel internacional gracias a la biodiversidad excepcional que tiene el Perú con acceso a más de 160 mercados internacionales promovido por su política de apertura económica y los acuerdos comerciales", expresó Boluarte Zegarra.

